Esthers breve - om kærlighed i krigstid

Brevene er en smuk skildring af to unge menneskers kærlighed igennem krigsårene, og i bogen danner de rammen om en anderledes og personlig fremstilling af tiden før, under og efter 2. verdenskrig. Foruden Esther og Sørens kærlighed til hinanden giver Esthers breve nemlig også et indblik i tiden, stemningen, krigen og alle de udfordringer, de to unge mennesker stod overfor som følge af de alvorlige tider for landet.

- Hvorfor har jeg valgt at udgive min mors breve? Breve, som er meget personlige og i høj grad handler om deres kærlighed. Udover at det er spændende for familien at læse om Esther og Søren, så er Esthers mange breve samtidig et fint lille tidsbillede, som beskriver krigsårene og alle de daglige udfordringer, store som små, som familien Danmark sloges med for at få hverdagen til at hænge sammen i en svær tid, fortæller Ulla Arnth Liedecke.