De sidste børn på Næstved Sygehus

Søndagsavisen Sydsjælland - 23. april 2018 kl. 14:16 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

15. maj flytter fødeafdelingen til Slagelse Sygehus. En over 50 år gammel kultur forsvinder, når også børneafdelingen flytter.

Det har været kendt gennem de seneste ni år, og så alligevel er det lidt af en overraskelse for de fleste, når det står klart at det sidste barn ser dagens lys for første og sidste gang på Næstved Sygehus i timerne frem til 15. maj.

I 2016 kom godt 2.000 små verdensborgere til verden i bunden under Næstveds højhus.

Det er hverdag midt i en omskiftende tid på fødegangen og i barselsafsnittet. Ledende chefjordemoder, Trine Lind, pendler til byen hverdag. Hun var på Hvidovre Hospital, hvor der fødes 7.000 børn om året, men skiftet til Næstved var en god beslutning.

- Her er det noget andet. Der er lidt mere tid til fordybelse, og man møder hinanden - personalet - på en anden måde, siger Trine Lind og tilføjer, at der også er meget travlt på sygehusets fødeafdeling i Næstved.

Her er 60 jordemødre tilknyttet - og hertil skal tælles læger, sygeplejersker og neonatalafdelingen, som er stedet for de mest skrøbelige og for tidligt fødte børn.

- Vi flytter både børneafdelingen og fødeafdelingen samtidig, og der arbejdes på at vi bliver klar til 15. maj. Vi er begyndt at lukke nogle fødestuer ned og pakke ting ned, siger Trine Lind.

Det er et stort logistisk arbejde at flytte en afdeling, og det vigtige og altoverskyggende bliver, at ingen gravide kommer forgæves, når der lukkes i Næstved.

Følelserne for den ret nye tilbygning af fødeafsnittet i Næstved findes. I følge Trine Lind ser personalet i retning mod Slagelse og det nye såkaldte Fase 2-hus, der er klar til brug. Alle har vidst det længe, og det opfattes efterhånden mest som en lettelse, at skæringsdagen nærmer sig.

Fødeafdelingen i Næstved har den senere tid haft travlt med samarbejdsaftaler, ligesom en del af personalet i Slagelse bliver undervist i al det der følger med, når babyer og børn fremover skal behandles der.

- Vi glæder os til at komme ind i en helt ny og tidssvarende afdeling med fem helt nye fødestuer. Der bliver også sansefødestuer. De bliver ikke klar til indflytningen, men de indrettes med kar et modus, hvor der er billedprojekteringer i loftet. Det hele skal give en hjemlig og tryg fornemmelse under fødslen, siger Trine Lind og tilføjer, at Slagelse Sygehus får en højt specialiseret børneafdeling, og det er en fordel for alle.

Hun ved, det er en æra der slutter i Næstved, men tilbagemeldingerne fra forældrene handler mest om forsikringen om, hvor de skal føde fremover.

Næstved Sygehus bevarer konsultationer for gravide, som også findes i Faxe, Korsør og Ringsted. Slagelse og Nykøbing Sygehuse varetager selve fødslerne fremover. Hvis der er udsigt til en fødsel, hvor man ved, der er komplikationer, så vil de foregå på Slagelse Sygehus.

Afstanden i kilometer og minutter regnes ikke for et stort problem. - Der er altid nogle fødsler som kommer pludseligt, men det er ikke de hurtige fødsler, der er problemet i forhold til tiden. Det er de komplicerede, siger Trine Lind.