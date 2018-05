Send til din ven. X Artiklen: Cykeltur gavner unge i sorg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Cykeltur gavner unge i sorg

Søndagsavisen Sydsjælland - 31. maj 2018 kl. 14:14 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det betyder noget, at cykle for en god sag. Birthe Hansen er kendt for sit blomsterhjørne på Axeltorv i Næstved onsdag og lørdag. Hun var også med Team Rynkeby til Paris sidste år. Cyklen har hun stadig, ligesom hun stadig har energien og glæden ved at cykle på den gule racercykel.

Denne sommer er cykelblusen grøn. Team Håb Sydsjælland er et nyt hold blandt i alt otte på landsplan. Her er formålet, at samle ind til fordel for de unge, der hvert år oplever at en forælder eller en søskende bliver alvorligt syge eller dør.

- Det er dét vi er med til at sætte fokus på, siger Brian Løvgreen. Holdkaptajnen er fra Næstved og er lykkedes med, at samle ryttere og ikke mindst sponsorer til at støtte det grønne team, der tæller 26 ryttere og 4 hjælpere fra hele Sydsjælland.

- Vi træner to gange om ugen, og så samler vi hele holdet tre gange i løbet af en måned. Vi skal være klar til uge 31, hvor vi på syv dage skal cykle i alt 1.100 kilometer rundt i Danmark, siger Brian Løvgreen. Turen går først sydpå og via Lolland til Langeland og videre over Fyn til Sønderborg. Derefter fra Tønder mod Vejle, Lemvig og nordpå til Aabybro og endelig fra Skørping til Herning.

Team Håb Sydsjælland støttes af sponsorer og alle, der har lyst til at støtte med bare 10 øre pr. kilometer. Desuden har holdet holdt forskellige motionsarrangementer. Blandt andet en bike-event i Haslev Fitness og en maraton gå-tur i Sorø.