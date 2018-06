Det er Kia Lundsgaard Horan og Morten Aagaard, der har indtalt rollerne i forbindelse med radioteaterforestillingen. Det var også dem, der i 2012 spillede forestillingen, hvor den havde premiere i bjerg byen Dsegh i Armenien. Her blev den spillet med flade og bevægelige trædukker. Foto: Morten Aagaard

Cirkus kommer til byen

Når cirkus besøger byen, sker der altid spændende ting. Vilde og farlige dyr, stærke mænd og smukke linedanserinder viser, hvad de kan i manegen. Det er nu blevet en radioteaterforestilling til børn. Historien er velkendt for teaterfolkene.

- Drengen Der Rejste Med Et Cirkus er en forestilling, vi skabte til en international dukketeaterfestival i Armenien tilbage i 2012. Vi valgte at lave en forestilling med et cirkus-tema, da cirkus er noget, man kender over hele verden, siger Kia Lundsgaard Horan, der også dengang medvirkede i forestillingen.

I arbejdet med at skabe en ny radioforestilling til børn, faldt valget på den gamle forestilling.

- Forestillingen har et rigtig godt tema, der handler om at finde ud af, hvad man er bedst til. Det gør man sjældent helt alene, og derfor har man brug for gode venner, siger Kia Lundsgaard Horan.

Forestillingen er blevet tilrettet, så den passer til radio- og podcast-formatet.

- Vi har klippet og klistret for at få det hele til at gå op i en højere enhed. Der er en stor forskel på at skrive en historie, hvor publikum kan se skuespillerne på scenen, og én hvor publikum skal forestille sig det hele, siger hun.

Drengen Der Rejste Med Et Cirkus kan høres fra 1. juni, hvor historien kan høres gratis på Radioteatret.dk, via iTunes og på Soundcloud.

Forestillingen er for børn fra 3 år og op. Radioteatret.dk udgiver desuden pædagogisk materiale, så børnene kan lege og få fornemmelse af cirkuslivet. Dette kan ligeledes hentes gratis på hjemmesiden.