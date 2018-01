Banedanmark opgraderer fire broer

- Vi har overstået de første 18 broer på Lolland-Falster, og er nu for alvor i gang på Sjælland. Her skal vi arbejde i de to første weekender i januar med nedrivning af fire broer mellem Næstved og Vordingborg, siger Klaus S. Jørgensen, fungerende projektdirektør for Ringsted-Femern Banen i Banedanmark.

- Det er desværre sådan, at når vi skal rive broer ned hen over jernbanen, så er det nødvendigt at spærre for vej- og togtrafikken, imens vi udfører arbejderne. For at minimere generne for togpassagererne mest muligt har vi pakket arbejderne, så vi kun skal arbejde i weekenden, dog i døgndrift.