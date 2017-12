Lise Carstensen(tv) fra Gaver Der Gavner overrækker en gaveæske fyldt med kvalitet og lækkerier til Tina Skov Hansen, ansvarlig for marketing i AV-huset i Næstved.

Send til din ven. X Artiklen: AV-Huset giver julegaver der gavner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

AV-Huset giver julegaver der gavner

Søndagsavisen Sydsjælland - 20. december 2017 kl. 13:00 Af Dorte Rye Silbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nogle vælger en ged som julegave for at fremme det sociale ansvar. I AV-Huset i Næstved vil de hellere værdsætte og påskønne personalets arbejde med kvalitets julegaver, der viser at virksomheden tager et socialt ansvar og tænker på bæredygtighed.

- Der skulle ikke lang betænkningstid til, da vores direktør Jens Ravn blev kontaktet af Lise Carstensen fra Gaver Der Gavner, fortæller Tina Skov Hansen, der er ansvarlig for marketing i AV-Huset i Næstved.

Gaver Der Gavner er et nyt gavekoncept, der gør det let for virksomheden at vise et socialt og miljømæssigt ansvar på en måde, der gavner både virksomheden, personalet og flere gode formål.

Gaver med en historie

- Vi synes, det er vigtigt at tage et socialt ansvar på den gode måde, hvor kvaliteten samtidig er i højsædet. Det er en god win-win-situation, smiler Tina Skov Hansen.

- Det er et rigtig fint koncept, der lever op til vores tankegang her i huset.

- Samtidig har hver eneste produkt en historie. Det er sjovt, at der en tanke bagved, fortsætter hun. Tina Skov Hansen viser lidt diskret julegaven frem. En kasse fyldt med gode ting og sager. Der holdes øje med, at ingen ser indholdet, for det er nemlig først fredag inden jul, at gaverne skal overrækkes ved en lille julekomsammen.

De senere år har AV-Huset været tilknyttet flere projekter i Afrika som the Human Needs Project.

Læs mere i SøndagsAvisen Sydsjælland i denne uge.