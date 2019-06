86 procent af studerende holder sabbatår

For den enkelte studerende og for uddannelserne kan sabbatåret være en gevinst, da det mindsker risikoen for frafald. Det viser en tidligere undersøgelse. På den anden side har tænketanken Kraka vist, at sabbatåret er en samfundsøkonomisk underskudsforretning.

Størstedelen af studerende begrunder deres sabbatår med, at de havde brug for en pause fra uddannelsessystemet; det svarer hele 61 procent af de unge, der har taget et eller flere sabbatår. Lidt over halvdelen, 54 procent, angiver, at de havde lyst til at opleve andre ting end at uddanne sig, mens lidt under halvdelen, 45 procent, angiver, at de tog sabbatåret, fordi de ikke vidste, hvilken uddannelse de ville begynde på.