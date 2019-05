Forestil dig, at du skal vandre i timevis eller være flere dage undervejs for at komme til et hospital, hvor du kan føde dit barn. Foto: Sex & Samfund

Red en mor på mors dag

SøndagsAvisen - 08. maj 2019

Forestil dig, at du ikke ved, om du og dit barn overlever graviditeten, kommer gennem fødslen eller overhovedet når frem til et hospital i tide.

Hver dag dør 830 kvinder under graviditet og fødsel, fordi de mangler basal sundhedshjælp. Det svarer til, at 4-5 passagerfly fyldt med gravide piger og kvinder styrter ned hver dag.

Hos Sex & Samfund arbejder man for kvinder og børns rettigheder og sundhed i syv lande udover Danmark.

I anledningen af mors dag kan du derfor droppe blomsterne og i stedet give din mor den gave at redde en anden mor.

- Til mors dag fejrer vi alle slags mødre, både vores egen mor, papmødre, bedstemødre og vores børns mor og i den anledning er det oplagt at glæde sin mor med noget, der gør en større forskel, nemlig det at redde en anden mor. Det er den største gave, man kan give, at sikre et andet menneske overlevelse, fortæller Pia Sandra Ernst, projektleder for privat støtte og indsamling, Sex & Samfund.

Sex & Samfund udbyder fem forskellige gaver, der kan gøre en forskel for gravide og fødende kvinder i Østafrika.

For 49 kroner kan du give en fødselsgave, der indeholder sterilt udstyr til fødslen, såsom handsker til sundhedspersonalet, vat til at stoppe blødninger, et barberblad til at skære navlestregen over med og en pipette til at rense babys luftveje med. Noget som fødende kvinder selv skal medbringe til fødslen i eksempelvis Uganda.

Med de særlige gave-donationer kan du hjælpe en kvinde sikkert til hospitalet, sikre den gravide kvinde sundhedstjek og fødselshjælp af en jordemoder eller give en sikker fødsel, der indebærer konsultation under graviditeten, transport til hospitalet, professionel fødselshjælp og essentielt udstyr til fødslen samt efterfødselspleje og behandling for mor og barn.

Største årsag til dødelighed - Tænk hvis det største fokus i dit liv er, om du overlever fødslen af dit barn. 99 procent af de kvinder, der mister livet som følge af graviditet eller fødsel, bor i udviklingslande. Det er et kæmpe problem og det vil vi gerne sætte fokus på i anledningen af mors dag. Når en mor dør, bliver hele familien påvirket af det. Der er måske også andre børn, der bliver efterladt. Det er fuldstændig uacceptabelt, at man skal dø af at give liv, siger Pia Sandra Ernst, der understreger, at mange af de dødsfald, der sker i udviklingslandene i forbindelse med graviditet og fødsel, kunne være undgået med adgang til bedre og sterilt udstyr og professionel sundhedshjælp. Simple problemstillinger, som vi i den vestlige verden har lært at takle.

- Når du køber et gavebevis på en sikker fødsel, som gave til din mor, så giver du også bevidstheden omkring problematikken videre, samtidig med glæden ved at hjælpe. Størstedelen af det vi arbejder med, er at uddanne kvinder i lokalsamfundet, der kan oplyse andre kvinder om prævention, graviditet og sikre fødsler. Vi uddanner sundhedspersonale til at kunne yde service af høj kvalitet og generelt har vi meget fokus på løsningsorienterede og bæredygtige initiativer, der virker. For forskellen på liv og død kan i mange tilfælde være meget simpel, forklarer Pia Sandra Ernst.