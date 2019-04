Mathilde Falch arbejder stadig på, at Leo skal få det endnu bedre. Privatfoto

»Det har knust mig og ændret hele mit verdensbillede«

SøndagsAvisen - 29. april 2019 kl. 12:06 Af Katrine Thorlund Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sangerinden Mathilde Falch og hendes mand Jesper Juhl står desperate i akutmodtagelsen med deres lille søn Leo, der er forpint og skriger. Men der er ingen hjælp at hente og det gør ondt helt ind i hjertekulen.

Leo lider af refluks, som har betydet, at smerte, utilpashed, manglende søvn og skrigeri i op til 20 timer om dagen har præget starten på livet.

Diagnosen hos den praktiserende læge var i første omgang kolik og den lille familie fik besked på at vente til det gik over, formentlig efter tre måneder.

- Jeg tror, at det at stå så alene som min mand og jeg har gjort og ikke kunne få hjælp, har ændret hele mit liv og mit verdensbillede. Det ikke at kunne få hjælp og se mit barn i så meget smerte, har knust mig. Det kunne ikke passe, at man ikke kunne få hjælp. At vi stod på akutmodtagelsen og de så, han var dårlig, men ikke kunne hjælpe ham. Det var ubærligt, fortæller Mathilde Falch, der har uddannet sig til zoneterapeut for selv at kunne hjælpe sin søn, ligesom hun står bag www.refluksfamilie.dk, der hjælper familier i samme situation med blandt andet information og personlige historier.

Mathilde Falch er desuden ambassadør for bogen 'Refluks - hjælp din baby'.

- Forældre har brug for bogen, fordi viden er power. Mange hører lægen sige, at man er for meget på facebook eller google. Men kan man kan bruge den som et opslagsværk og kan komme med viden fra studier, så kan man være heldig at blive taget mere seriøs og der er bogen en kæmpe ressource, fortæller Mathilde Falch og fortsætter:

- Bogen er skrevet med meget omsorg. Smerten og ensomheden bliver forstået. Man bliver hurtigt isoleret, når man har et barn med refluks og det er svært for andre at forstå. Mit hjerte er blevet knust hver dag af at se min søn have det så skidt. Jeg er en anden og man er nødt til at blive hærdet. Det er sørgeligt, at man bliver vant til at se sit barn græde og der ikke er noget, man kan gøre for at lindre 100 procent. Desværre får man en hårdhed for at overleve.

Fokus og anerkendelse Ikke nok med at familielivet med refluks kan være svært at håndtere, så kan mødet med sundhedsvæsnet være ligeså frustrerende.

- Der er ikke prestige i at forske i spædbørnssygdomme, der går over, men det er rigtig ærgerligt. Nogle læger anerkender slet ikke sygdommen, mens andre gerne vil hjælpe, men kommer til kort i forhold til behandling. Der findes syrepumpehæmmende medicin, men det kan have mange bivirkninger og for mange børn er det ikke den rette løsning, siger Mathilde Falch, der ønsker mere forståelse fra lægerne:

- Jeg ville ønske, at retorikken blev blidere. Mange forældre føler, de bliver mødt hånligt og hårdt. Det kan godt være, der er sket en stigning i forældre, der søger læge med børn, der ikke har refluks, men de er der af en grund. Så er det fordi, de har brug for sparring omkring et andet problem.

Ansvaret for barnet I dag har Leo det bedre, men nætterne og et udfordret tarmsystem volder stadig problemer. Den akutte fase er overstået, men bekymringerne hænger ved.

- Vi er nødt til at anerkende problemet, for hvem deler ansvaret med os, når vi er ude i situationer, hvor man er bange for, om barnet er ved at dø? Forandringer kræver, at nogen står ved problemerne. Jeg håber, at forældre føler sig styrket via bogen til at insistere på, at der er noget galt.