Bilka laver trafikskole til nye skolebørn

SøndagsAvisen - 25. april 2019 kl. 09:16 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan være rigtig svært som mor og far at skulle sende sin søn eller datter ud i trafikken fra første skoledag, for trafikkens regler er komplicerede, og det kan være farligt at færdes der både på gåben og cykel, men nu sætter Bilka fokus på trafiksikkerhed ved at turnere rundt med en trafikskole for børn.

Trafikskolen foregår på en stor oppustelige trafikbane, hvor børnene kan cykle rundt og lære om regler, tegn i trafikken og vigtigheden af at bruge cykelhjelm. Børnene bliver også forklaret, hvordan man kan undgå de livsfarlige højresvingsulykker og meget mere. Alle aktiviteterne foregår i børnehøjde, så alle børn kan være med og får det optimale ud af Trafikskolen.

Trafikskolen er for børnehaver og førskolebørn, men alle Bilkas andre kunder er også velkomne til at prøve banen. Fra kl. 15:30 - 17:00 åbner trafikskolen op for alle Bilkas andre kunder.

- Vi glæder os til at se de danske børnehaver og førskolebørn til sjov trafikundervisning.Trafikskolen er en rigtig god måde at forberede børnene til at cykle i skole, fordi de lærer om trafikken på en sjov og anderledes måde. Og samtidig sikrer vi, at børnene får den rette forberedelse til skoledagen - og institutionerne får en hyggelig dag, fortæller Nicki Stougaard, der er eventansvarlig i Bilka

Børnene får et diplom og kan vinde en cykel

For at være sikre på, at børnene har lært det rigtige, bliver der sidst på dagen uddelt spørgeark ud til alle børnene, som de kan udfylde sammen med pædagoger eller forældre. Alle børn, der udfylder spørgearket, får et flot diplom fra Børnenes Trafikskole og deltager automatisk i konkurrencen om en sej SCO-cykel. Der trækkes én heldig vinder i hvert varehus, og vinderen får direkte besked.

Praktisk info:

o Det er gratis at deltage

o Trafikskolen foregår kl. 11-15:30 for børnehaver og førskolebørn og kræver tilmelding

o Tilmelding af børnehaver, førskoler & børnehaveklasser på: bilka.dk/trafikskole

o Kl. 15.30-17.00 er Trafikskolen åben for alle

o Alle børn der gennemfører trafikskolen får et diplom

o Der trækkes en vinder af én SCO-cykel pr. Bilka

Tour plan for Børnenes Trafikskole 2019 på sjælland:

Uge 18:

Tirsdag den 30. april: Hundige

Onsdag den 1. maj: Næstved

Torsdag den 2. maj: Slagelse