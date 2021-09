Yngste nogensinde: Flora Ofelia vandt stor international filmpris -Det var helt overvældende

- Det var helt overvældende at få den pris. Jeg vidste godt, at jeg skulle have en pris ved festivalen, men jeg troede, at det var en pris som kommende stjerne og ikke den meget større pris som bedste hovedrolle, fortalte Flora Ofelia søndag eftermiddag til Sjællandske under en mellemlanding i München.

- Jeg er selvfølgelig glad for den anerkendelse, som der ligger i at få en pris. Men det at vinde en Oscar er ikke det vigtigste for mig. Det vigtigste er, at jeg kan få lov til at stå ude på settet og spille skuespil. Det nyder jeg, men jeg huskede også at nyde øjeblikket, da jeg fik filmprisen her, siger Flora Ofelia, der brugte fem uger på optagelserne til filmen.