Yakub fejrede åbning med balloner, DJ og kagebord: - Det her er stort

En uge før landets nedlukning i december ville 25-årige Yakub Tas have åbnet ny salon i Slagelse. Det fik han endelig lov til i går, tirsdag, og dagen var derfor en særlig stor festdag for den unge salon-ejer, der åbner med blandt andet et såkaldt fiskespa.

Åbningsglæden var stor, da det liberale serviceerhverv i går, tirsdag, for første gang siden landets nedlukning i december igen kunne slå dørene op og invitere kunder indenfor til for eksempel en klipning i frisørstolen.

Men større endnu var glæden på Sct. Mikkelsgade i Slagelse. Her åbnede 25-årige Yakub Tas nemlig for allerførste gang sin salon, »Style By Brothers«.

- Jeg har bare gået og ventet på denne her dag. Så det her er stort. Virkelig stort, fortalte han, da en journalist fra Sjællandske besøgte salonen på åbningsdagen.

Yakub Tas overtog lokalerne i december og havde planlagt at åbne cirka en uge før, store dele af Danmark lukkede ned lige før jul. Da nyheden om genåbningen endelig kom frem, var den unge salonejer derfor ikke 'bare' glad - han var »ovenud lykkelig«, fortæller han.

Både balloner, DJ og det store kagebord var derfor fundet frem ved tirsdagens genåbning, hvor også de første kunder have fundet sig til rette i frisørstolen.

Fiskespa og ørelys - Jeg synes, at der i Slagelse har manglet et sted, der kan det hele. Og et sted, hvor man kan få den fulde oplevelse, forklarer Yakub Tas, der altså ikke kun åbner som frisør, men også vil tilbyde kunder tandafblegning, ansigtsbehandlinger og en tur i »fiskespa«.

Her stikker man sine fødder ned i et mindre akvarium, hvor små, sultne fisk spiser de døde hudceller og efterlader fødderne med både synligt blødere hud, mindre eksem og reduceret risiko for revner i huden. Artiklen fortsætter efter billederne...

- Og jeg tror også, at vi er de eneste, der tilbyder behandlinger med ørelys, siger Yakub Tas og finder en pakke med to 20 centimeter lange og rullede »rør« frem.

»Rørene« - altså ørelysene - er lavet af bomuld dyppet i bivoks og indeholder flere forskellige urter. De bruges blandt andet som en alternativ metode til at fjerne ørevoks og anbringes lodret i øregangen, hvorefter de antændes enkeltvis, mens kunden ligger på siden.

Ørelysene virker således ved, at der dannes et let vakuum, der »masserer« trommehinden, så for eksempel voks og væske trækkes ud af øret og op i røret.

Klipper både mænd og kvinder - Når kunden kommer her, skal han eller hun ikke først det ene sted hen og så det næste sted hen for at få en behandling, fortæller Yakub Tas, der er uddannet både herre- og damefrisør og derfor også vil tilbyde klipning til både mænd og kvinder.

Før har han arbejdet i Salon ARK på Frederiksberg, og salonen i Slagelse vil han i fremtiden drive sammen med sin lillebror, 18-årige Danyal Tas, som lige nu også er ved at uddanne sig til frisør. Deraf kommer altså navnet »Style By Brothers«.

"Vi er så glade for at åbne, at vi gerne vil passe på, så vi ikke skal lukke ned igen."

- Yakub Tas, salonejer og frisør,

Style By Brothers - Yakub Tas, salonejer og frisør,Style By Brothers - Og så har vi en abe som logo, fordi man i skolen blandt andet lærer, at mennesket kommer fra aberne. Denne her abe har bare lige fået et »fresh cut« og er stylet, forklarer Yakub Tas, der dog foreløbig holder sig til at klippe mennesker - i hvert fald så længe de har et gyldigt coronapas, som er en del af genåbningskravene.

Og vil man prøve fiskespaen - ja - så får man altså også vasket sine fødder før behandlingen, lyder det.

- Vi er så glade for at åbne, at vi gerne vil passe på, så vi ikke skal lukke ned igen, understreger Yakub Tas.

