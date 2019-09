Xtreme Mandehørm på vej til at uddø

Se billedserie Kvinderne synes at være fremtiden, når det gælder xtreme-løb. I Slagelse deltog omkring 1000 i Ladies Mud Race, der naturligvis også bød på dybt mudder. Privatfoto Foto: STIG PEDERSEN

Slagelse - 16. september 2019 kl. 06:54 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udgaven af Xtreme Mandehørm i Slagelse er ingen undtagelse. Den viser med al tydelighed tendensen. Mændene gider ikke længere de ekstreme løbestrabadser gennem vand, mudder, gennem rør, under strømførende tråde og over halmballer, der mod slutningen af ruten på de otte kilometer føles som bjerge at kravle over. Kvinderne derimod er vilde med konceptet, men de gennemfører også løbet på en helt anden måde end deres kønsmodsætninger.

Kurt Petersen er markedsføringsansvarlig for løbet i Slagelse, der blot er et af mange i Danmark med Dansk Firmaidræts Forbund som overordnet arrangør. Han sætter ord på udviklingen.

- For mændene er det siden 2013 her i Slagelse bare gået stejlt ned ad bakke for deltagerantallet, mens kvinderne bliver flere og flere. I år er der under 300 mænd, mens omkring 1000 kvinder har løst deltagerbevis til løbet for 350 kroner, siger Kurt Petersen. På blot fire år er det over en halvering af de mandlige deltagere.

Siden de første Xtreme Mandehørm i 2008 har 65.000 mænd i Danmark gennemført et løb.

- Når de har prøvet det en gang, så gider de ikke mere, for så er nyhedens interesse væk. Kun 40 procent af de mandlige deltagere i Slagelse er gengangere. Resten er helt nye, siger Kurt Petersen. Han tilføjer, at der også er rigtig mange løbetilbud. Også Xtreme løb. De kommende uger blandt andet i Hillerød, Odense, Aarhus og Aalborg.

Det er et stort arbejde at arrangere et løb for de mange frivillige i firmaidrætten, hvor løbet i Slagelse ud over løbsbyen henter kræfter fra de lokale firmaidrætsafdelinger i Korsør og Skælskør, ligesom idrætsklubber stiller hjælpere til rådighed.

- Vi må se, om det fortsætter. Personligt tror jeg, at mandeløbet uddør, så det ender med et rent kvindeløb i skikkelse af Ladies Mud Race, siger Kurt Petersen. Han peger på, at kvinder i langt højere grad formår at deltage med holdånd og hjælpsomhed til hinanden, hvorved de også får en fælles social oplevelse, mens de fleste mænd bare tonser derudaf.

Deltagerne i Ladies Mud Race blev først sendt af sted, efter de knap 300 mænd havde gennemført løbet lørdag formiddag. Ved åbningen af løbedagen med tale af viceborgmester Villum Christensen (LA) og byrådskollagen Morten Augustesen (V) som humørsmittende konferencier var der derfor rigtig god plads på græsarealet bag svømmehallen, hvor mændene ikke fyldte meget.

Måske man skulle slå det hele sammen til et m/k Mud Race?