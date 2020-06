Emil Wismann, kendt fra X Factor, optog for nylig musikvideo i Vestsjællandscentret. Foto: Jane Dahl

X Factor-darling bød på en svingom i Slagelse: Ud af det kom hans nye musikvideo

- For ellers ville der jo være kommet 1000 kunder for at se ham, lyder det i kølvandet på Emil Wismann, kendt fra X Factors, optagelse af video til hans debutnummer »Neon Nætter«.