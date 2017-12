Se billedserie Et kig ind i kælderen på Sønderås 44, hvor Henrik Barchager (tv) nu har besluttet at lade sin »lærling«, Niels Ulrich Ballegaard, køre forretningen videre. Foto: KIM BRANDT

Whisky-ekspert giver stafetten videre

Slagelse - 01. december 2017

Hvis du interesserer dig for whisky, rom, gin og andre fortræffeligheder, vil der være mulighed for både at gøre en god handel og samtidig få en eksklusiv smagsprøve på nogle af de helt dyre dråber. Det sker nu på lørdag den 2. december mellem klokken 11 og 14 på adressen Sønderås 44 i Slagelse.

Her bor Henrik Barchager, hvorfra han i syv år har drevet internetbutikken »whisky2u«. Han har besluttet sig for at sælge butikken - og give stafetten videre til sin »lærling«, Niels Ulrich Ballegaard.

- Lysten er ikke helt den samme som før, fortæller Henrik, da Sjællandske kikker forbi hans kælder, hvor der lige nu står omkring 2000 flasker.

Det er ikke, fordi han har mistet interessen for de dyre dråber - tværtimod; det er mere alt det »bøvl«, der også følger med at have en specialforretning.

- Der er nok for meget arbejde i forhold til indtjeningen, og så er det jo altid om aftenen og i weekenderne, der er whisky-smagninger, så det tager også en masse tid, siger han.

Henrik har i over 20 år været passioneret whisky-entusiast, og han vil fortsat dyrke interessen - nu blot på hobbyplan. Han har samtidig sat huset på Sønderås til salg, da han gerne vil flytte lidt ud på landet i udkanten af Slagelse.

- Men forretningen fortsætter - blot med en ny ejer?

- Ja, jeg har lavet en overtagelsesaftale med Niels Ulrich Ballegaard, som har været med næsten fra starten, så der er ikke nogen, der kender produkterne bedre end han, siger Henrik.

Niels Ulrich Ballegaard erkender også blankt, at han er »whisky-nørd« - og det er takket været Henrik, fortæller han:

- Et par år før min 50-års fødselsdag begyndte jeg at interessere mig mere og mere for whisky. Så jeg fik Henrik til at komme til min 50 års fødselsdag - for syv år siden - og lave en whisky-smagning for gæsterne, og herefter var jeg fortabt. Jeg blev venner med Henrik og har siden været »Troldmandens Lærling«, griner han.

Niels Ulrich har i flere år afholdt whisky-smagninger til forskellige firma-arrangementer, polterabends, fødselsdage med mere - og det vil han fortsætte med.

Navnet »whisky2u« fortsætter ligesom internetforretningen - det bliver blot fremover fra Finlandsvej i Slagelse og med Niels Ulrich Ballegaard som kaptajn på whisky-broen.