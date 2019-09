Se billedserie Et tydeligt tegn på indtørret afføring på kørestolen. Privatfoto

Vred pårørende til dement efterlyser personlig pleje

Slagelse - 07. september 2019 kl. 07:00 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jævnligt får de pårørende på Plejecenter Møllebakken i Boeslunde på en mail besked om de kommende aktiviteter for beboerne på centeret, hvilket er godt og rigtig dejligt ifølge en pårørende til en dement borger, der de seneste tre år har haft Plejecenter Møllebakken som fast adresse.

- De er rigtig gode til at lave aktiviteter for de ældre, men jeg synes, at deres prioritering er forkert, når det er på bekostning af den personlige pleje, siger Yvonne Ehrhardt, der alt for ofte finder hendes mor »smurt ind i lort«, som hun selv formulerer det.

De ofte tre gange om ugen, hvor hun besøger sin mor, Anna Kristine Ehrhardt, er det med en følelse af stor frustration.

- Jeg er grædefærdig hver gang, jeg kører derfra, og jeg kan ikke rumme det mere, siger Yvonne Ehrhardt, der som pårørende føler, at hun løfter mere, end hun bør, og at der ikke bliver lyttet til hende, når hun beklager de konstant fedtede briller, indtørret afføring på diverse hjælpemidler herunder på undersiden af kørestolens armlæn, ingen eller mangelfuld afvaskning af beboernes hænder og generel manglende rengøring.

Konsekvensen af den manglende hygiejne, mener Yvonne Ehrhardt også kan aflæses i moderens hyppige og gentagne blærebetændelser, der kommer igen hver eller hveranden måned.

- Jeg er klar over, at man som ældre har større tendens til blærebetændelse, men den ringe hygiejne hjælper beviseligt heller ikke på sagen, lyder det fra Yvonne Ehrhardt.

- At aflevere sin mor sådan et sted er jo som at aflevere sit barn i institution. Du er nødt til at stole på, at tingene sker, som de skal, og den tillid har jeg mistet, siger Yvonne Ehrhardt, der kun har sine egne øjne som vidnesbyrd, da hendes mor er for dement til selv at kunne forholde sig til situationens alvor.

- Hun har aldrig ville være til besvær, og hun gentager bare, »at alle er så søde herude« og »jeg har det så godt«, siger Yvonne Ehrhardt, der igen og igen til personalet har påtalt, det omsorgssvigt, som hun oplever.

- De er altid lige mødt ind, hører til et andet sted i huset eller har for travlt, siger Yvonne Ehrhardt, der samtidig er bange for, at hun ved at påtale de svigt, hun ser, er med til indirekte at forværre situationen for sin mor.

- De lytter i øjeblikket, men jeg oplever bare ikke, at der sker noget, siger Yvonne Ehrhardt.

Charlotte Kaaber, der er centerchef for Center for Sundhed og Ældre i Slagelse Kommune, har efter, at Sjællandske har henvendt sig, konfereret med daglig leder af Plejecenter Møllebakken, Connie Andersen.

- Boligen gøres rent en gang om ugen, og toilet og håndvask tørres af dagligt. Anna går indimellem på toilettet selv uden at ringe efter hjælp, og i de situationer er det ikke muligt for medarbejdere at hjælpe Anna og dermed forhindre afføring på toilet, tøj og hænder, siger Charlotte Kaaber, der fortæller, at der selvfølgelig handles på det, når personalet ser, at Anna har brug for hjælp. At Anna Kristine Ehrhardt selv skulle gå på toilette tror Yvonne Ehrhardt imidlertid ikke på, da hendes mor sidder i kørestol og ikke kan gå. Hun mener derimod, at »indsmøringen«, sker mens hendes mor venter på hjælp til at gøre sig færdig på toilettet.

Efter at Yvonne Ehrhardt har henvendt sig til Sjællandske er hun blevet indkaldt til et møde på plejecenteret, hvor planen er »at få afstemt forventningerne til hinanden i forhold til serviceniveauet på plejehjemmet, og til hvilke opgaver plejehjemmet varetager, og hvilke opgaver familien forventes at varetage«, som der står formuleret i mailen.

Et møde hvor også virksomhedsleder Tina Hammer skal deltage, ligesom øvrige pårørende til Anna er indkaldt.

- Jeg ser indkaldelsen som endnu et forsøg på at irettesætte mig som pårørende, og jeg frygter at miste besindelsen efter alle de her års forgæves kamp for min mors rettigheder og værdighed. Jeg frygter desværre, at forholdene bliver forværret for min mor, men der er jo nogen, der er nødt til at gøre noget. Og hvad med dem uden pårørende, spørger Yvonne Ehrhardt retorisk. Hun håber i stedet, at plejecenteret indkalder til et fælles møde for alle pårørende, da hun ikke mener, at hun står alene med oplevelsen af forholdene på Møllebakken.