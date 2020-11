Vred mand smed med cykel og skældte politiet ud

Politiet fik onsdag klokken 11.50 en anmeldelse om, at der gik en meget vred mand ved Vestsjællandscenteret i Slagelse, og at han netop havde grebet en cykel, der stod uden for en forretning, og smidt den ud på gaden.

Politiet fandt uden besvær frem til den pågældende, der var en 34-årig mand uden fast bopæl. Han blev sigtet for hærværk og for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, og da politibetjentene bortviste ham fra stedet, fik det ham til at sende en byge af skældsord mod betjentene, som han skældte ud for både idioter og bøssepansere. Derfor blev han også sigtet for fornærmelig tiltale.