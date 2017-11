Se billedserie Entreprenør Jens Würtz er bestemt ikke fan af det politiske spil, der i øjeblikket foregår i Slagelse. - Se nu at blive enige - for byens skyld, lyder hans opfordring. Foto: KIM BRANDT

Vred entreprenør: - Nu må det valgcirkus stoppe

Slagelse - 25. november 2017 kl. 06:30 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er helt galt, det her. De bliver simpelthen nødt til at lære at snakke sammen, siger entreprenør Jens Würtz, som lige nu er i fuld gang med at omdanne det gamle Slagelse Vandrerhjem til moderne lejligheder, som gerne skulle tiltrække en række nye, unge studerende.

- Jeg fik torsdag aften både sms'er og mails fra venner, familie og forretningsforbindelser i Jylland. De spørger alle, hvad det er for et cirkus, vi har kørende her i Slagelse. Det er virkelig skidt for byens omdømme, og vi har bestemt ikke brug for politikere, der bliver tøsefornærmede og ikke vil »lege med hinanden«. Det er simpelthen for dumt, siger Jens Würtz, der har svært ved at skjule sin frustration over, at Slagelse - som en af de ganske få kommuner i landet - endnu ikke har fået borgmesterkabalen til at gå op.

Tidligere på året blev Jens Würtz kendt i offentligheden, da han præsenterede store visioner for Slagelse Vandrerhjem, som i flere år havde levet en noget stedmoderlig tilværelse.

- Håbet er jo, at vi med et nyt vandrerhjem og en hel række nye ungdomsboliger kan være med til at skabe nyt liv og vækst i byen. Jeg så meget gerne, at min egen entusiasme kunne smitte lidt af på politikerne. De behøver naturligvis ikke være enige om alt, men de skal som minimum være enige om at ville det bedste for byen, mener han og slår fast:

- Hvem der bliver borgmester, er ikke det vigtigste for mig. Det vigtigste er, at politikerne begynder at tale fornuftigt sammen om det, som er bedst for Slagelse Kommune, siger han.

