Voxpop: - politikere får serveret det hele

Størstedelen af de adspurgte mente, at ordningen var en god idé. Men der var enkelte, der ikke mente, at politikerne behøvede flere goder.

En rundspørge blandt borgerne i Slagelse viser, at størstedelen af de adspurgte forholder sig positive til den nye chikaneordning. Men enkelte mener, at den hårde tone er selvforskyldt.

Slagelse - 12. oktober 2021 kl. 09:10 Af Mathias Skov Jepsen Kontakt redaktionen

Det er en rigtig god idé med sådan en ordning. Det er ikke rimeligt, at politikerne mødes af grove kommentarer, så selvfølgelig skal de have mulighed for at få hjælp.

Sådan lyder den konstaterende og støttende melding fra Merete Rosengren, da Sjællandske spurgte hende og 10 andre i går, mandag, hvad holdningen til chikaneordningen er.

- Man kan undre sig over, at de ikke har fået tilbudt hjælpen noget før. De er trods alt valgt ind, så derfor skal vi også værne om dem, lyder det fra en mand, der har ønsket at være anonym i rundspørgen.

Det synes at være udtalelser som Merete Rosengrens, der dominerer i spørgsmålet om, hvad borgerne synes om ordningen.

Men der er også enkelte, der mener, at posten som politiker i forvejen nyder for mange goder.

En af dem er June Andersen fra Slagelse. Hun mener ikke, at der er behov for at finansiere en sådan chikaneordning ved hjælp af kommunale midler.

- Jeg har det sådan lidt, de (politikerne, red.) får det hele serveret i hoved og røv. Vil man være noget ved musikken, så må man stå på mål for det man siger - sådan må det være. De (politikerne, red.) får en god hyre og så må de affinde sig med, at det der bliver sagt, det kan give bagslag.

En lignende melding kommer fra to anonyme kvinder, der selv frygter at blive overfaldet. De efterspørger et større og mere generelt fokus på problematikken ved fysiske overfald og trusler.

- Der er da mange, der får grimme beskeder på sociale medier. Selvfølgelig skal det til livs. Men hvad med alle dem, der ikke politikere? Man hører så mange ting i dag. Vi er selv bange for at blive overfaldet - og for konsekvenserne, forklarer de to kvinder.

Vi skal passe på politikerne De tre veninder Linda Andersen, Ninna Pedersen og Connie Hansen er enige om, at ordningen er et godt tiltag. De mener, at det er på sin plads med nogle tydelige rammer, der kan sikre politikernes privatliv.

- Folk skriver så mange grimme ting online. Og der er også mange, der ikke synes, det er en god idé. Men det kan jeg ikke hidse mig op over. Jeg synes kun, at det er på sin plads, at de, der har brug for det, får hjælp, siger Linda Pedersen.

Connie Hansen stemmer i og forklarer, at det også giver god mening med ordningen i forhold til politikernes familier.

Fra venstre mod højre: Linda Andersen, Ninna Pedersen og Connie Hansen synes allle, at det er en god idé at sikre politikerne mod chikane og trusler.

- Selvfølgelig skal vi hjælpe dem. Det én ting, hvad der bliver sagt af grimme ord og så videre til politikerne - det er ikke i orden. Men en anden ting er også, at det kommer til at gå ud over deres familier. Det har de på ingen måde fortjent, siger hun til Sjællandske.