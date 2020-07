Se billedserie De 11-årige tvillinger August og Christoffer Beyer Nørgaard fik lov til at prøve kræfter med volleysporten, selv om de ikke var tilmeldt på forhånd. Foto: Arne Svendsen

Volley med smil og straf-runder

Slagelse - 21. juli 2020 kl. 10:25 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Volley er normalt en indendørs sport, men corona-midlerne fra Slagelse Kommune har betydet, at Volleyklubben Vestsjælland her i sommer har kunnet lave et længere forløb med beach-træninger på beachvolley-banerne ved Slagelse Gymnasium.

Mandag var 17 således tilmeldt til træningen, der blev ledet af to af volleyklubbens bedste herrespillere, nemlig canadiske Samuel Kloke og den unge Kristian Kold, der netop er blevet udtaget til U19 landsholdet.

Tabernes runder Og selv om der var smil og latter i solskinnet, så var det ikke kun en gang »feriebold«.

- Taberne skal løbe rundt om alle tre baner, rabte Samuel Kloke i forbindelse med en af øvelserne, hvor der blev trænet i at serve med præcision, så en siddende person på den anden side af nettet kunne gribe den.

Samuel Kloke er udover at være spiller også træner for et pigehold i klubben, og han var også klar med en anden lille straf i forbindelse med næste øvelse.

- Her skal taberne ned og kravle som bjørne på tværs af alle tre baner, råbte han, og gik selv ned på alle fire i sandet for at vise vejen for nogle af pigerne.

Sjovt og socialt Det kan måske lyde lidt hårdt, men alle så nu ud til at more sig.

Blandt dem 13-årige Sasja Gottschalk, der spiller i klubben til dagligt, og viste stor præcision i sin omgang med bolden trods den drilske vind.

- Det er rigtig sjovt at spille volleyball, og så er der også det med det sociale liv i klubben, siger hun i en lille pause, inden Samuel Kloke kalder til flere øvelser, der skal dygtiggøre tilhængerne.

På sidelinjen glædede klubbens talentchef Kim Buchwald sig da også over muligheden for lidt ekstra træning her i sommertiden, hvor blandt andre talentchefen selv deltager i diverse beach-volleyturneringer.

En sport hvor der jo kun er to spillere på hver banehalvdel ad gangen, mod seks i almindelig volleyball.

August og Christoffer også med Træningen havde også lokket to nye til, nemlig de 11-årige tvillingedrenge August og Christoffer Beyer Nørgaard, der ikke var tilmeldt på forhånd.

De fik dog lov til at være med og prøve kræfter med sporten, som de har fået kendskab til i skolen.

Om de fortsætter er et åbent spørgsmål.

- Christoffer synes det er rigtig godt, mens August ikke er helt så begejstret. At det er sådan kommer ikke som nogen overraskelse, fortalte deres mor efter at have snakket med drengene under spillet.