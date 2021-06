Voldtog pige igennem fire år: 28-årig slipper for mere fængsel - men skal i sexologisk behandling

28-årig idømt 1,5 års fængsel. Han slipper dog for at ruske tremmer som sådan.

En 28-årig mand blev tirsdag dømt for at forgribe sig på pige igennem fire år. Han skal ikke længere sidde fængslet, men skal behandles for sine uterlige tilbøjeligheder.

Slagelse - 17. juni 2021 kl. 18:00

28-årig mand fra Slagelse blev tirsdag idømt 1,5 års fængsel for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje.

Offeret, der ved overgrebenes begyndelse var otte år, blev igennem fire år udsat for seksuelle krænkelser af den nu dømte mand, der blev dømt stort set i henhold til anklageskriftet.

Det skitserer blandt andet forholdet om, at han har kysset hende på kønsdelene, ligesom han angiveligt har fået pigen til at manipulere hans lem.

Der er tale om en kombinationsdom, hvor kun det halve år er gjort ubetinget. Derfor skal der ske en afsoning af netop de seks måneder, men da manden har siddet varetægtsfængslet, anser man det kapitel for afsluttet.

Resten blev gjort betinget af, at han dels skal tilbringe et halvt år på en pension, ligesom han som betingelse for, at han ikke skal ind at brumme, skal undergive sig sexologisk behandling i minimum et år, oplyser specialanklager Susanne Bluhm, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Manden udbad sig betænkningstid i forhold til en mulig anke af dommen.

Familiær relation Overgrebene har fundet sted igennem flere år - fra 2016 til 2020 på flere forskellige adresser.

Voldtægterne er foregået i tiltaltes lejlighed i Slagelse, på et grønt, nærliggende område og på et feriecenter i Hanstholm i 2016 og 2017.

Der er, skal det siges, ikke tale om en far og en datter, men om to personer, der har en familiær relation til hinanden uden dog at være meget tæt forbundne.

Manden blev dømt for overtrædelse af straffelovens paragraf 216 stk. 2, der lyder:

»For voldtægt straffes med fængsel indtil 12 år den, der har samleje med et barn under 12 år.«