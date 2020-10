Voldtog og slog 10-årig: Plejefar nægter sig skyldig i anklager

En tidligere plejefar fra Skælskør afgav for første gang forklaring i dag, tirsdag, da han sad på anklagebænken ved Retten i Næstved i en sag, hvor han sidder tiltalt for at have voldtaget, slået og truet en 10-årig pige.

En tidligere plejefar nægter sig ved Retten i Næstved skyldig i at have forgrebet sig på 10-årig pige. Hun er ude efter erstatning, anklager plejefaren kvinden, som i dag er i 20’erne.

Slagelse - 06. oktober 2020 kl. 18:19 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

- Hun var en stakkels pige, der trængte til at komme hen et sted, hvor der var fred og ro omkring hende.

Sådan forklarede en 64-årig mand og tidligere plejefar fra Skælskør ved Retten i Næstved i dag, tirsdag, da han for første gang afgav forklaring i en sag, hvor han sidder tiltalt for at have voldtaget, slået og truet en 10-årig pige.

Men anklagerne nægter han sig skyldig i og beskylder i stedet pigen for at lyve for at få krav på erstatning.

Pigen, der er født i 1995, kom i pleje hos manden og hans kone i december 2005, hvorefter overgrebene ifølge anklagemyndigheden og pigen selv fandt sted det efterfølgende år, frem til hun blev fjernet fra familien i februar 2007.

Et år, der ifølge anklageskriftet skulle byde på alt andet end fred og ro.

Besøgte 10-årig om natten Næsten dagligt skulle plejefaren ifølge anklagemyndigheden være kommet ind på pigens værelse, hvor han stak en kuglepen eller lignende ind i hendes kønsdel, ligesom han beordrede hende til at stimulere sit lem.

Da den 10-årige pige nægtede, skulle manden ifølge anklagemyndigheden have onaneret foran hende til sædafgang, ligesom han skulle have truet pigen med at ville slå hende ihjel, hvis hun fortalte om de mange overgreb, som også indebar kraftige lussinger i ansigtet og slag på kroppen.

"Det er ikke noget, som vi bruger i mit hjem. Vi slår ikke folk."

- tiltalt 64-årig, tidligere plejefar - tiltalt 64-årig, tidligere plejefar Alvorlige anklager, som dog ikke er nye for manden, der på tidspunktet, hvor pigen blev fjernet fra hjemmet, var mistænkt for lignende overgreb og misbrug af fire tidligere plejebørn.

Denne sag blev han i 2009 idømt fem års fængsel for, og tre af de fire plejebørn blev tilkendt hver 100.000 kroner i erstatning, efter pigerne i samarbejde med Børns Vilkår lagde sag an mod Slagelse Kommune for ikke at have passet på dem.

Men også disse beskrevne forhold nægter den i dag 64-årige mand sig helt og aldeles skyldig i. Plejebørnene er udelukkende ude efter penge, mener han.

- Det er ikke noget, som vi bruger i mit hjem. Vi slår ikke folk, lød det tirsdag ved Retten i Næstved fra manden, som i dag har foretaget navneskifte og lever uden fast bopæl, men ifølge egen forklaring bor »mobilt« og sover på parkeringspladser hos venner og familie.

En hjem med misbrug Konen, som han boede sammen med på en adresse i Skælskør, mens overgrebene fandt sted, er ikke tiltalt i sagen. I retten er det dog kommet frem, at hun havde et problem med alkohol.

Alkoholmisbruget startede i sommeren 2006 efter en voldsom episode, hvor der opstod et slagsmål mellem to andre af familiens plejebørn, lød det i retten.

"Den ene ville stikke den anden ihjel med en saks."

- tiltalt 64-årig, tidligere plejefar - tiltalt 64-årig, tidligere plejefar - Den ene ville stikke den anden ihjel med en saks. Og efter det begynder (navn udeladt, red.) at drikke, berettede manden tirsdag.

Her forklarede han også, at han kun én gang havde hørt om noget af seksuel karakter i hjemmet. Det skete engang, to andre plejebørn havde vist et billede af en mand, der fik oralsex, til den 10-årige. Herefter skulle de have sagt, at hun skulle sige til plejefaren, at det var et billede af de to sammen.

Pigen, der i dag er en kvinde i 20'erne, skulle under tirsdagens retsmøde afgive sin forklaring af forløbet. Det foregik dog for lukkede døre, hvorfor pressen ikke kender hendes side af sagen.

Sagen fortsætter torsdag, hvorefter der forventes dom mandag d. 12. oktober.