Voldtægts-sag efterforskes stadig

Lørdag morgen og formiddag var et større antal politifolk - flere med hunde - til stede i området omkring Vemmelev Skole.

Vagtchefen fortalte lørdag middag, at den mulige voldtægt ikke havde noget med skolen at gøre, men skulle være sket på en privat adresse i nærheden af skolen.

Det går rygter om, at en privat fest blev »crashet« af en flok uindbudte gæster, og at det så senere udviklede sig til en voldtægt. Men det er ikke noget, som politiet på nuværende tidspunkt hverken vil be- eller afkræfte.