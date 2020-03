Det var her ud for Saray Kebab i Slagelse, at offeret angiveligt blev sparket i hovedet.

Voldssag udsat: Tværede kebab ud i ansigtet på offer

- Sagen er udsat, da det ikke er lykkedes at forkynde tidspunktet for de tiltalte, fortæller hun.

Med andre ord er det ikke lykkedes for retten at informere de to tiltalte om tidspunktet for domsafsigelsen.