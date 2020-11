Voldsomt: Drenge skød mod elever i skolegård

Vidner pegede politiet i retning af en ejendom på Dyrhaugesvej i nærheden af skolen, hvor politiets indsatsleder snart holdt parkeret.

I huset viste det sig, at fire drenge sammen havde skudt ud af et tagvindue med et hardballgevær mod skolen og skolegården, hvor to børn var blevet strejfet af kuglerne. De fire drenge er for Korsør og alle over 15 år.