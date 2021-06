Voldsom brand i parcelhuskvarter

En voldsom brand i et brændeskur og værksted bag et parcelhus på Lyshøj i Korsør brød ud lørdag formiddag.

Alarmen lød lørdag klokken 10.42. Brandvæsnet har lidt over klokken 11 ilden under kontrol. Opskræmte naboer frygtede, at branden ville brede sig til de omkringliggende parcelhuse, men heldigvis var det næsten vindstille.

Der lød et højt brag, da gasflaske til grill eksploderede. Den sorte røgfane kunne ses over store dele af Korsør. Den brandramte adresse bebos af et ægtepar på 85 og 79 år, der ikke selv havde opdaget branden. Men naboer ilede til.