Voldsmand frifundet for groft overfald: Nu jagter han sit offer overalt

17-årige Magnus Gade blev sidste år udsat for grov vold. Manglende beviser førte til frifindelse.

Slagelse - 28. maj 2020 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tavse vidner, der pludselig mistede hukommelsen forud for retssag tidligere i maj, gjorde intet godt for 17-årige Magnus Gade fra Slagelse. Han blev i november overfaldet i anlægget i Slagelse.

En af dem, der ifølge offeret med sikkerhed tog del i bygen af slag og spark, blev frifundet. Det har dog langtfra fået den pågældende til at tænke over livet.

Således jagter en blot 15-årig dreng og flere øvrige, der deltog i overfaldet, i dag Magnus Gade, der udover at være hjerneskadet ikke tør være særligt mange steder af frygt for, at voldsmændene - der har opsøgt ham ad adskillige omgange den seneste tid og truet ham - dukker op.

Hans forældre, Lars og Liselotte Gade, står nu frem sammen med sønnen i håb om at få stoppet volden og trusler, der har taget til, efter at Magnus Gade vidnede mod den eneste fra gruppen, der sad tiltalt.

- De her kujoner jagter en handicappet dreng. De er iskolde og blæser på regler og retssystemet. Sådan skal det ikke være, lyder det fra forældrene.

Må ikke finde sted Ifølge SSP-konsulent Brian Sørensen er der ro generelt set, når der tales om grupperinger i byens boligområder.

- Vi har brugt meget tid - særligt i coronatiden - på at skabe relationer, og egentlig er Byskov-kvarteret ikke mere plaget end andre steder. Det her udspringer af en episode i anlægget, og det er selvfølgelig klart, at det slet ikke må finde sted, slår han fast.

Han bemærker desuden, at det særligt er anlægget, de unge tyr til for at hygge sig. Og tilsyneladende så meget andet.

- Vi tager det meget alvorligt. Alle vores unge skal kunne gå i fred, og det her bliver der taget hånd om med det samme, siger han.