Voldsmænd ryger et halvt år i fængsel for at tæve hjemløs

Slagelse - 17. august 2019 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre af fire tiltalte skal hver seks måneder i fængsel for vold og trusler. Det blev udfaldet af retssagen imod i alt fire tiltalte mænd fra Korsør, da hammeren faldt torsdag eftermiddag, skriver Sjællandske.

Det var kun halvdelen af kvartetten på anklagebænken, to mænd på henholdsvis 41 og 51 år, der lod næverne tale i fysisk forstand, da de overfaldt deres 48-årige offer ved Rema 1000's parkeringsplads på Skovvej i Korsør.

Tumulten fandt sted klokken 15 en onsdag eftermiddag den 29. maj og var angiveligt foranlediget af selvsamme mand, der blev tildelt så mange slag, at han lå tilbage med knoglebrud i eksempelvis ansigtet. Det var nemlig hans måde at te sig på i en anden forbindelse, som senere gjorde ham til offer.

Manden skal efter sigende have smidt rundt med borde, stole og andet inventar ved Kirkens Korshærs varmestue i Brogade forud for episoden, hvorfor flere andre tilstedeværende har set sig sure på ham og ønsket ham hen, hvor peberet gror.

I praksis fik det en 57-årig mand til at opfordre to andre til at »skaffe den 48-årige af vejen«. Han betalte desuden for en taxa, så de to mænd, der senere gik løs på den 48-årige, kunne blive kørt til gerningsstedet, hvortil også den fjerde medtiltalte, en 52-årig mand med gipsarm, kørte på cykel.

Ifølge retten havde den 57-årige ved sin opfordring ikke forsæt til at banke manden til ukendelighed, hvilket blev tilfældet. Han var slet ikke til stede ved voldshandlingen, lyder det endvidere.

Derfor slap han med 40 dage i fængsel, mens den 52-årige dog fik en straf på niveau med de to andre, der foretog afstraffelsen.

Han er tidligere straffet og dømmes tilmed for trusler, idet han først og fremmest spærrede vejen for folk, der ville hjælpe offeret, og også truede en tilstedeværende med, at han ville smadre ham med sin gipsarm.

De alle udbad sig betænkningstid i forhold til en anke af dommene.

