Det var her ud for Saray Kebab i Slagelse, at offeret angiveligt blev sparket i hovedet i december sidste år.

Voldsdom igen udsat: Tiltalte udeblev

Det er tilsyneladende vanskeligt for både politi og anklagemyndigheden at få to tiltalte voldsmænd til at møde op i retten. En sag, som Sjællandske har beskrevet tidligere, skulle være afgjort i forgårs, men det blev ikke til noget.