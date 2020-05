Politiet har standset efterforskning, og med en afvisning af klage sætter de nu endegyldigt punktum. Mor til fireårig dreng er forarget.

Voldelig plejefar slipper: Politi afviser at genoptage sag

Midt- og Vestsjællands Politi droppede sidste år at efterforske vold mod en lille dreng begået af plejefamilie. Afgørelsen klagede hans biologiske mor over, men fordi klagen blev indgivet for sent, afvises den nu. Det er grotesk, at politiet ikke vil undersøge sagen, mener hun.

30. maj 2020

Da Kalundborg Kommune i sommeren 2018 spændte ben for en allerede annonceret hjemgivelse af en lille anbragt dreng, hvilket ellers Slagelse Kommune forinden havde sagt god for, gjorde man den pågældende en bjørnetjeneste.

Efter et ophold på Holmegaardshuset i Fensmark blev den i dag fireårige dreng sendt i plejefamilie i Ringsted i foråret 2019, hvor han ifølge rapporter trivedes. Officielt.

- Han kender familiens rutiner og kan fint selv navigere i det, lyder det i udtalelse, der fremgår af en aktindsigt, Sjællandske har fået i hans og moren, Karina Hansens, sag hos Slagelse Kommune.

Virkeligheden var dog en anden. Den lille dreng beskrev nemlig i en børnesamtale - efter han var stoppet nogle måneder efter ankomsten - at han er blevet både slået, sparket og låst udenfor.

Angiveligt fortæller drengen, at plejefaren »ikke gør søde ting« ved ham. Eksempelvis er han blevet dasket med en fluesmækker, slået på armen og lignende, hvilket ifølge notat »gjorde ondt«.

Ikke formålstjenstligt I en partshøring fra 10. juli 2019 fremgår det desuden, at han undervejs i opholdet hos plejefamilien blev mere og mere indesluttet og fik lettere til tårer, ligesom Slagelse Kommune i et partshøringsbrev fra august konstaterer, at der er modtaget en underretning om slag, spark og den detalje, at den lille dreng er blevet låst ude, »når plejefaren bliver sur«.

Tilmed erkender en sagsbehandler, der i dag er stoppet i Slagelse Kommune, at der er noget om snakken.

Sagen bliver derfor meldt til politiet af moren, men efterforskningen droppes formelt den 29. august samme år. Det sker i brev til Karina Hansen, der i dag er bosiddende i Sorø Kommune.

- Det er min vurdering, henset til, at han ville skulle afhøres til forhold, der kan være fundet sted for 2-5 måneder siden, at det ikke vil være formålstjenstligt ej heller hensigtsmæssigt at gennemføre en videoafhøring af ham, lyder det i brev fra en anklager ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Klagede for sent Sagen drejer sig om vold efter straffelovens paragraf 244, og ifølge Karina er der ingen tvivl om, at plejefamilien, der i øvrigt sagde op fra den ene dag til den anden, burde have været undersøgt.

- Sagsbehandleren burde jo have meldt det her til politiet på vegne af Slagelse Kommune. Men der skete ikke noget, lyder det fra moren, der selv stod for klagen. Om end for sent.

Fristen for at klage udløb nemlig allerede fire uger efter modtagelsen af brevet fra politiet.

- Begrundelsen for min afgørelse er, at du har indgivet klagen fra sent. Der er ikke oplysninger, der gør, at jeg kan anse overskridelsen af klagefristen for undskyldelig, skriver Statsadvokaten i København i afvisningen af klagen, hvilket forarger Karina Hansen, der er helt med på frister.

- Men det er jo forfærdeligt, at sådan en plejefamilie måske kan fortsætte med at have børn i pleje, uden at politiet reelt går ind og ser på sagen. Det her er vold, siger Karina Hansen.

Hendes fireårige søn er fortsat anbragt uden for hjemmet et nyt sted.

Det er han, selv om Slagelse Kommune på baggrund af en psykologs vurdering af moren fra 2018 beskriver, at hun grundlæggende besidder »en forståelse for XX's behov, der betyder, at hun umiddelbart vil være i stand til at opfylde hans behov i forhold til sin fysiske og adaptive udvikling.«

