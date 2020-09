Se billedserie Stor logistikbygning lejes ud til lager. Møbler på vej i hobetal. Foto: Carsten Lysdal

Voksende møbelkæde flytter hovedlager og arbejdspladser

Omtrent 15 nye arbejdspladser på vej til Slagelse, hvor møbelkæden My Home udvider med kæmpestort lager. Virksomheden, der servicerer tusindvis af kunder og et væld af butikker, rykker sofaer, senge og møbler en masse ind i tidligere Malaco-bygninger.

Et grundstykke på rundt regnet 18.244 kvadratmeter, hvoraf de 6.911 tegner et kæmpelager i tre store haller, skal i fremtiden agere midlertidig base for møbler, inden de sendes fluks i retning af kunder og butikker.

Det er virkeligheden på Trafikcenter Allé 30 i Slagelse, hvorfra Peter Justesen Company med omtrent 13.000 varenumre i form af vin, dækketallerkener og meget mere er flyttet uden for landets grænser.

Møbelkæden My Home har således nu lejet de store haller, som skal fyldes af senge, sofaer, og hvad der ellers hører til hjemmet, og samtidig virke som et søsterlager til kædens ditto i Jylland.

Hallerne er fortsat til salg for den nette sum af 24.950.000 kroner og har været det siden efteråret sidste år.

- Men det er noget lettere at sælge, når der er en lejer. Og det er der nu. En stor en af slagsen vel at mærke, lyder det glædestrålende fra Sven Lyse, partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech i Vest- og Sydsjælland, der har stået for udlejningspapirerne.

Han er af lutter begejstring over, at My Home satser på Slagelse.

- Det er mange kvadratmeter at få lejet ud, så det er jo fantastisk, siger han.

Skal servicere kunder Bygningerne, der ejes af Nordania Leasing, så dagens lys i 2001, hvor MalacoLeaf flyttede til adressen. Senere rykkede Peter Justesen Company som skrevet ind, men har set sit snit til at flytte til Østeuropa.

Meningen er ifølge Kenneth Buus, der bærer titlen Head Of Supply Chain, at polstre hallerne med møbler for at kunne nå ud til kunder lettere, end det tidligere har kunnet lade sig gøre.

- Der skal ske en udlevering af møbler, og vi betragter det som et centralt hovedlager, der skal servicere dels vores 12 butikker på Sjælland, dels alle vores privatkunder, lyder det fra Kenneth Buus.

Netop internethandlen er vokset til højder, hvor ekspederingen ikke bare skal ske fra Jylland. Samtidig er visionen at ekspandere som led i lagerudvidelsen.

- Vi har haft en nedgang i butikssalget, men er vokset, hvad angår nettet. Det er derfor, vi også ser muligheden for at komme tættere på vores kunder her på Sjælland, fortæller Kenneth Buus.

God beliggenhed Og netop placeringen huer i den grad lejerne, der i alt har 36 fysiske butikker rundt i landet.

Med årligt 1600 tilkørende lastbiler med »full load«, som han kalder det, og 344 containere er der pres på, og det kræver rigeligt med kvadratmeter. I regnestykket tælles de mindre leveringer ikke med.

- Her får vi 4400 pallepladser i to haller. I den tredje skal der opmagasineres senge, som vi har købt bure hjem til, siger Kenneth Buus, der har syv ramper - seks af dem med en sluse - til rådighed.

Samtidig ligger logistikejendommen tæt på motorvejen i form af afkørsel 39, hvilket kun gør beliggenheden til et større scoop, mener han.

Indflytningen sker så småt i løbet af efteråret, og fra årsskiftet ventes maskineriet at køre på fuldt blus. Der skal ansættes 12-15 nye medarbejdere lokalt på det nye hovedlager.