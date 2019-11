Se billedserie 31 forventningsfulde kvinder deltog, da Forsvaret i går inviterede til National Inspirationsdag på rekrutteringscenteret i Slagelse. En karriere i uniform er nemlig noget, flere kvinder end tidligere vælger. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Voksende interesse for Forsvaret: Kvinder prøver kræfter af i camouflage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Voksende interesse for Forsvaret: Kvinder prøver kræfter af i camouflage

Slagelse - 01. november 2019 kl. 09:07 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg tror bare godt, at jeg kan lide tanken om at skulle ud og hjælpe andre. Det har jeg altid været glad for. Så jeg tænkte, at det her var et sted, jeg kunne se mig selv.

17-årige Sofie Victoria Eis-Mathiesen er iført camouflagetøj og har lige været gennem en forhindringsbane, hvor det handler om at hjælpe den, der er bagved.

Ligesom 30 andre kvinder, deltog hun nemlig, da Forsvaret i går inviterede til National Inspirationsdag på rekrutteringscenteret ved Gardehusarkasernen i Slagelse.

Sofie Victoria Eis-Mathiesen drømmer om at gøre karriere indenfor Forsvaret, og til inspirationsdagen kunne hun derfor få en forsmag på, hvad der venter hende, når hun søger ind.

Flere kvinder i Forsvaret Men til den tid kan der blive rift om pladserne, viser den seneste udvikling. Flere og flere kvinder vælger nemlig i stadig stigende grad en karriere i uniform.

På landsplan er antallet af militært fastansatte kvinder i Forsvaret således steget med knap 25 procent de sidste fire år, mens det tal i Region Sjælland er 30 procent.

- Det er jo godt for os, fordi vi får et bredere rekrutteringsgrundlag. Ved at få kvindernes interesse kan vi altså få endnu flere i Forsvaret og få endnu flere af de allerbedste kandidater. Forsvaret er jo langt fra kun for mænd, som det måske tidligere har heddet sig, forklarer Morten Runberg, der er daglig leder på rekrutteringscenteret i Slagelse.

For ham handlede inspirationsdagen derfor i høj grad om at lade de deltagende kvinder afprøve virkeligheden for at kunne be- eller afkræfte en række af de fordomme, flere har om Forsvaret.

Indsatser virker I løbet af dagen modtog kvinderne derfor både faktuel information, prøvede forskellige øvelser og mødte andre kvinder, der har valgt en karriere i militæret. Og så bestod frokosten af feltrationer.

- De kommer lige ud og får lov til at prøve at snuse lidt til det, så de kan danne sig et bedre grundlag for, om det er noget, de kan se sig selv i. Og så finder de forhåbentlig også ud af, at fordommen om, at vi bare er sådan nogen, der råber og skriger ad andre, den ikke passer, forklarer Morten Runbjerg.

Foruden at holde National Inspirationsdag er Forsvaret af samme grund blandt andet også begyndt at invitere alle kvinder til Forsvarets Dag, når de fylder 18 år.

Indsatser, der altså ser ud til at virke. Og da inspirationsdagen var omme, var 17-årige Sofie Victoria Eis-Mathiesen da heller ikke skræmt væk:

- Det er hårdt, men bestemt ikke kun for mænd. Så det har kun vist mig, at det er det, jeg gerne vil. Nu skal jeg bare finde ud af, hvilken retning, det er, jeg vælger, slår hun fast.