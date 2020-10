Se billedserie Surfkajak er en meget hurtig sport, når de store bølger rammes rigtigt. Her DM-vindere Emil Tranegaard i sin egen nyindkøbte Hobsom-kajak. Privatfoto.

Voksen »snydt« - junior vandt senior-DM efter en tæt afgørelse

17-årige Emil Tranegaard fra Korsør Ro og Kajakklub er dansk seniormester i surfkajak, hvor han i et tæt opgør slog to seniorer i den hurtige sport på store bølger.

26. oktober 2020

Find et sted med store bølger og skift et surfbrædt ud med en kort surfkajak, når der ræses med og ned ad bølgerne. Den nye actionprægede sportsgren er også en del af dansk kajak- sport, som netop har afviklet DM i surfkajak for seniorer i Hanstholm. Men guldet og mesterskabet gik til det blot 17-årige stortalent Emil Tranegaard fra Korsør Ro og Kajakklub. Han tog et markant skridt ind i de voksnes rækker og henviste i en meget tæt finale de langt mere erfarne Jesper Tilsted og Bo Strange til sølv og bronze.

Votering to gange Faktisk var finalen så tæt, at de fire dommere måtte votere to gange for at finde den danske mester, der altså blev gymnasieeleven fra Slagelse, hvor han også er med i kommunens talent- og elitelinje, oplyser hans far Jacob Tranegaard.

Første gang - Det er helt vildt fedt, at jeg som junior kan vinde seniormesterskabet. Det havde jeg ikke forventet, så jeg er meget glad, sagde Emil Tranegaard efter præmieoverrækkelsen. Det var første gang, at han stillede til et mesterskab i egen surfkajak i form af en nyindkøbt Hobson.

- Det gør kun glæden over DM-guldet større, at jeg vandt det i min egen surfkajak. At den virker for mig, fik jeg bekræftet i dag. Samtidig giver det selvtillid, at jeg er i stand til allerede nu at konkurrere mod langt mere erfarne seniorer, siger Emil Tranegaard.

Blandt de langt mere erfarne seniorer var blandt andre David Tetzschner, der havde fire DM-guld på stribe med sig til mesterskaberne, men skuffende måtte se sig slået ud i semifinalen, hvor han ikke ramte en eneste god bølge.

Dobbelt mester Emil Tranegaard blev dobbelt mester, da han forsvarede sin juniortitel. Hans næste store mål bliver VM i England 2021.

- Til sommer bliver det sidste gang, jeg kan stille op til et VM i juniorklassen. Her håber jeg at lave et godt resultat, så jeg krydser fingre for, at VM får lov at finde sted, siger Emil Tranegaard.