Slagelse-vognmand Jens-Ole Larsen kalder det forkasteligt, at »staten drifter en underskudsforretning, som spreder gift for sund og fair konkurrence. Direktør for PostNord Logistics mener dog, at selskabet driver virksomhed på markedsvilkår og indenfor loven. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Vognmand mener staten hælder 275 millioner kroner i kloak Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vognmand mener staten hælder 275 millioner kroner i kloak

Jens-Ole Larsen fra Slagelse Transportcenter, der også er bestyrelsesmedlem i Danske Fragtmænd, i spidsen for kampagne mod statsejede PostNords datterselskab, der kører med stykgods i konkurrence med private vognmænd. Hos Post Nord mener man dog ikke, at der er noget at komme efter og henviser til flere afgørelser.

Slagelse - 28. september 2020 kl. 07:17 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

- I vognmandsbranchen virker det grotesk, at staten uden at blinke kan hælde 275 millioner ned i kloakken.

Det mener vognmand Jens-Ole Larsen, indehaver af Slagelse Transportcenter A/S på Dalsvinget og bestyrelsesmedlem i Danske Fragtmænd.

Han har på det seneste indrykket store helsidesannoncer i landsdækkende aviser, hvor han skriver, at han er sur, forarget og frustreret over, at PostNord, der ejes af den danske og den svenske stat, »leger« vognmandsforretning i deres datterselskab PostNord Logistic A/S.

Det har ifølge annonceteksten kostet ejerne af PostNord, som jo blandt andre er de danske skatteydere, 166,6 million kroner over de sidste tre år.

Penge som Jens-Ole Larsen mener kunne være brugt på noget mere fornuftigt, såsom for eksempel flere børnehavepædagoger og SOSU-hjælpere.

Brev til alle folketingspolitikere

Vognmændene har fået revisionsfirmaet PWC til at lave en sammenstilling, der viser, at der er tilført 275 millioner kroner fra PostNord, der kører med breve og små pakker, til PostNord Logistics de sidste syv år. Hvor firmaet i følge undersøgelsen har haft et samlet underskud på 214 millioner kroner.

De har nu oprettet foreningen STOP PostNord Logistics, som vil fortsætte en kamp mod datterselskabet, der kører med stykgods og dermed konkurrerer med de private vognmænd.

Jens-Ole Larsen har senest sendt et brev til samtlige folketingspolitikere, hvor han skriver, at han udover at repræsentere sig selv som sur og forarget person også repræsenterer den nye forening og taler for en samlet vognmandsbranche.

Her hedder det blandt andet, at PostNord Logistics A/S er sat i verden for at arbejde sig ind på vognmandsbranchen, primært på stykgods.

Her er nogle af de store spillere blandt andre DSV, Frode Laursen og Danske Fragtmænd.

- Det er et sundt marked, hvor der konkurreres hårdt og inderligt og på fair og lige vilkår, idet det foregår for egne penge, står der i brevet.

Unfair konkurrence Her vil PostNord Logistics A/S ifølge brevet ind og være en dominerende spiller. Det er firmaet ikke blevet, idet det har givet underskud alle sine syv leveår.

- Men firmaet generer branchen. Blandt andet med tilbud man nogle gange må ryste på hovedet af. Men det flytter kunder, og det trykker priser ned, også selvom man ikke mister kunden, er meldingen i brevet.

Jens-Ole Larsen skriver også, at det ikke handler om, at han som indehaver af Slagelse Transportcenter skal kunne »bygge sommerhuset lidt større og fastholde den størrelse Volvo han kører i«.

- Men som menneske, erhvervsdrivende, borger og skatteyder i Danmark, så harmes jeg over, at man lader PostNord Logistics leve videre, når alt viser, at det burde have været lukket for længst, skriver Jens-Ole Larsen.

Der også skriver, at »det er forkasteligt, at staten igennem mange år drifter en underskudsforretning uden noget fornuftigt formål, og som spreder gift for sund og fair konkurrence.«

Intet ulovligt Hos PostNord henviser man til, at en undersøgelse gennemført af revisionsfirmaet Deloitte har afkræftet påstande om, at der skete en sammenblanding af økonomien i Post Nords brevforretning og økonomien i Post Nord Logistics, der opererer i konkurrence med private aktører.

Jens-Ole Larsen mener dog stadig, at der er tale om statsstøtte.

- Jeg har talt med flere store revisionsfirmaer, hvor man samstemmende siger, at det altid er den første kroner der tæller. Forstået således, at hvis moderselskabet PostNord modtager bare en krone i tilskud fra enten den danske stat, den svenske stat eller EU midler, og man efterfølgende flytter bare en krone ned til PostNord Logistics, så er der tale om statsstøtte, der formidles videre, skriver han i brevet til folketingspolitikerne.

Han anerkender, at der ikke er tale om ulovligheder, men mener ikke, at det er fair, og at det samtidig er spild af samfundets penge.

Norske statspenge i Danske Fragtmænd

Det var fredag ikke muligt at få en kommentar fra Jakob Manori, direktør i PostNord Logistics, men han har tilbage i maj slået fast i et indlæg, at selskabet driver virksomhed på markedsvilkår og indenfor loven.

Han henviser her blandt andet til føromtalte Deloitte-undersøgelse samt til en undersøgelse foretaget af konsulentfirmaet McKinsey i forbindelse med anklager om prisdumping.

- Undersøgelsen frikendte igen PostNord Logistics. Som en del af undersøgelsen blev branchens 50 største kunder adspurgt til deres oplevelse af PostNord Logistics prissætning. Her svarede mere end 85 procent, at priserne var på markedsniveau eller højere. Ingen svarede, at PostNord Logistics lå langt under markedsprisen, skriver direktøren.

Hos PostNord henviser man i øvrigt også til, at den norske stat via det norske postvæsen har aktier i Danske Fragtmænd.

Det fremgår af årsrapporten fra 2019, at ejerandelen er på 26 procent men under afvikling over fem år.

Jens-Ole Larsen siger, at ejerandelen er afviklet og at Danske Fragtmænd aldrig har modtaget tilskud fra den norske stat.