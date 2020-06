Lige nu står der 2019 på vognmand Torbjørn Bays lastvogne - men nu skal skiltene snart skiftes. Det sker, efter regeringen i 11. time har givet grønt lys til årets vognture.

Send til din ven. X Artiklen: Vognmand lettet over at få vished: Nu skal skilte endelig skiftes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vognmand lettet over at få vished: Nu skal skilte endelig skiftes

De sidste tre uger har vognmand Torbjørn Bay brugt på at planlægge årets studenterkørsler, selv om det indtil onsdag var uvist, om de kunne gennemføres. Nu kan han endelig få styr på de sidste ting. Men vognmanden savner de nærmere retningslinjer.

Slagelse - 06. juni 2020 kl. 10:54 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lettelse. Den følelse beskriver bedst Torbjørn Bays humør, efter regeringen og Folketingets partier onsdag efter længere tids usikkerhed besluttede, at årets studenter skal have lov til at køre studenterkørsel.

Han er nemlig vognmand fra Slagelse og har fem lastvogne, som han hvert år bruger til at køre de glade studenter rundt i.

Og selv om beslutningen er taget i 11. time bare få uger før, studenterkørslerne skal finde sted, har Torbjørn Bay allerede lagt mange timer i planlægningen - mens det altså stadig var uvist, om vognturene overhovedet kunne gennemføres.

- Det tager jo lang tid bare at planlægge en enkelt tur. Og jeg tror, at vi har en 15-16 klasser, vi skal køre for i år. Så jeg var nødt til at komme i gang. Ellers ville vi pludselig ikke kunne nå det, forklarer vognmanden fra Slagelse.

Bestilt for flere år siden Studenterkørslerne er noget, som eleverne planlægger og drømmer om, fra de starter i 1.g. Mange af de ture, Torbjørn Bays lastvogne skal køre denne sommer, har derfor været bestilt for flere år siden.

- Nu skal vi så have skiftet skiltene, så der ikke står 2019, konstaterer vognmanden, der selv har specialbygget de fem lastvogne til at kunne køre studenterkørsel.

I år har han dog holdt igen med at pille for meget ved dem. Artiklen fortsætter efter billedet...

I næste uge skal de fem lastvogne, som er

specialbygget til studenterkørsler, til syn.

En regning, der hurtigt løber op i over 12.000

kroner, siger Torbjørn Bay. Foto: Fleur Sativa



- Det handler selvfølgelig om økonomi. Biler, der skal synes, koster penge. Fartskriver, der skal tjekkes, koster penge. Alt koster penge, forklarer Torbjørn Bay, der nu får travlt med at gøre det sidste klar, inden vognene skal indtages af glade studenter.

Mangler retningslinjer I næste uge skal de fem lastvogne for eksempel til syn. Men vognmanden fra Slagelse savner stadig, at regeringen melder konkrete retningslinjer ud.

Præcis hvordan studenterkørslerne skal foregå, er nemlig endnu ikke besluttet.

- Vi kender jo ikke helt situationen endnu i forhold til, hvad vi må, og hvad vi ikke må, siger Torbjørn Bay, der dog ikke er bekymret for sikkerheden blandt sine chauffører. Artiklen fortsætter efter billedet...

Torbjørn Bay er ikke bekymret for sikkerheden

under årets studenterkørsler. Men han mangler

de nærmere retningslinjer, siger han.

Foto: Fleur Sativa



Chaufførerne sidder primært i førerhuset og har kun i ganske få tilfælde fysisk kontakt med de unge, forklarer han. For eksempel hvis de skal hjælpe studenterne op eller ned fra stien til lastvognen.

- Og det er typisk først til sidst på dagen, at det bliver nødvendigt, siger Torbjørn Bay.

Glad på studenters vegne Vognmanden fra Slagelse ved, hvad han taler om. Han har nemlig kørt studenterkørsler siden 80'erne.

Siden 2000 har han haft det som en fast del af sin virksomhed, hvor han hvert år har kørt rundt med de fem specialbyggede lastvogne. Artiklen fortsætter efter billedet...

Huen her er et minde fra dengang, Torbjørn Bay

kørte sin egen datter rundt i gaderne i 1996.

Studenterkørslen betyder meget for de unge,

siger vognmanden fra Slagelse, der har kørt

turene siden starten af 80'erne.

Foto: Fleur Sativa



Økonomien havde dog overlevet, hvis han skulle have sprunget et enkelt år med studenterkørsler over, vurderer han.

- Men det kunne sagtens have store konsekvenser for andre, hvis det blev aflyst. Der er mange, der har op til måske 70 biler og som faktisk lever af at køre de her studenterkørsler, forklarer Torbjørn Bay, der selv gør det »mest som en hobby«.

Derfor glæder han sig i disse dage også allermest på de nyudsprungnes studenters vegne, siger han:

- Det ville da være synd, hvis der lige var én årgang, der skulle springes over, når man ellers har kørt studenterkørsler i jeg ved ikke hvor mange år. Så det er jo dejligt. Rigtig dejligt, slår vognmand Torbjørn Bay fast.