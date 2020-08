Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi genindfører visitationszone i et afgrænset område omkring Motalavej i Korsør efter flere episoder med uro i området. Her ses et kort over visitationszonen. Nordlig afgrænsning: Vestmotorvejen, strækningen fra Tårnborgvejs underførelse i øst til den vestlige side af Halskovvej i vest. Vestlig afgrænsning: Halsskovvej, sydgående fra Vestmotorvejen til krydset. Motalavej/Halsskovvej, og derefter mod vest ad Halsskovvej til skovstykke nord for bebyggelsen Fasanhaven. Derefter mod syd langs grønt område vest for Fasanhaven til gangsti, der markerer sydlig afgrænsning af bebyggelsen Fasanhaven. Sydlig afgrænsning: Stisystemet fra Bragesvej til Dyrehovedsgård Allé ud for nr. 26. Østlig afgrænsning: Strækningen fra Dyrehovedgårds Allé nr. 26 mod nord til ud for nr. 73, hvor der er et grønt område, og herefter øst til krydset Tårnborgvej/Tårnborgvej, og derefter langs Tårnborgvej mod nord til Vestmotorvejen.

Visitationszone genindføres i uroplaget beboelseskvarter

- Jeg opfordrer selvfølgelig de parter, som er aktive i konflikterne, til at stoppe uroen og dermed med at inddrage et helt boligområde i deres uoverensstemmelser. Samtidig vil jeg opfordre områdets beboere til at bistå politiet med at få belyst de hændelser, som beboerne er vidner til. På den måde kan vi få gerningsmændene dømt, hvilket i den sidste ende kan føre til, at de bliver udsat af deres lejemål i området,

Visitationszonen betyder, at politiet inden for zonen har lov til at visitere folk efter våben uden på forhånd at have foretaget en sigtelse og uden at have en egentlig begrundet mistanke om, at den pågældende er i besiddelse af våben. For den almindelige borger vil zonen dog ikke have stor betydning.