Skælskør Erhvervsforening giver via foreningens hjemmeside nu medlemmerne en chance for at fortælle om de mange muligheder, der stadig er for at handle lokalt. Arkivfoto

Virtuelt vindue til byens stadige aktive handelsliv

- Den landsdækkende nedlukning af vores detailhandel giver udfordringer - men heldigvis er der stadig mange muligheder for at handle lokalt, siger Pia Kimer Jacobsen. Hun er formand for Skælskør Erhvervsforening, og hun har derfor om nogen fingeren på pulsen, i forhold til netop hvor udfordrende det er at drive en virksomhed lige nu.

Et fælles forum

- Vi vil gerne give vores medlemmer en mulighed for via et fælles forum at få fortalt, hvordan situationen er hos dem lige nu. Er der åbent, er der mulighed for i stedet at handle via en webshop, at afhente varer efter bestilling per telefon, måske kontakt via Facebook eller noget helt andet, siger Pia Kimer Jacobsen.