Knap 30 medlemmer i Skælskør Erhvervsforening havde valgt at tage del i det virtuelle morgenmøde, der fandt sted torsdag morgen - og som var det første møde i lang tid på grund af coronarestriktioner.

Virtuelt morgenmøde gik godt igennem

De sædvandlige og månedlige morgenmøder i Skælskør Erhvervsforening har ikke fundet sted længe på grund af corona, men torsdag mødtes medlemmerne igen - blot i det virtuelle univers.

Slagelse - 30. januar 2021

Det er en rum tid siden, at Skælskør Erhvervsforening har inviteret sine medlemmer til det ellers månedlige morgenmøde, hvor stort og småt bliver vendt til fælles bedste for både forening, medlemmer og by.

Men nu skulle det være - corona eller ej, og torsdag morgen mødtes knap 30 medlemmer derfor i det virtuelle rum, hvor de, på trods af få tekniske udfordringer undervejs, fik fulgt dagens dagsorden.

Efter en kort velkomst af formand i foreningen, Pia Kimer Jacobsen, gik ordet på virtuelt skift fra skærm til skærm i medlemmernes respektive stuer, køkkener og kontorer.

Intet kontingent i 2021 Pia Kimer Jacobsen kunne blandt andet fortælle, at medlemmerne året ud fortsat kan se bort fra at skulle betale kontingent i foreningen, ligesom der er sat en erhvervscafé for foreningens medlemmer i kalenderen mandag den 15. marts mellem klokken 16.30-18.

Skælskør Erhvervsforening vil desuden udvide det eksisterende samarbejde med Bykontoret med henblik på at lette de administrative byrder i foreningen inden for bogholderi, kommunikation på de sociale medier samt medlemsadministration.

Penge på vej En sum penge skulle også gerne være på vej til Skælskør i indeværende år. Penge som ifølge formanden skal være med til at understøtte en levende bymidte.

Som udgangspunkt er der tale om omtrent en halv million kroner, men ingen endelig beslutning er endnu taget vedrørende fordeling samt brug af de fire millioner, som er blevet bevilget til både Slagelse, Korsør og Skælskør i fællesskab. Den ene million ud af de fire er i øvrigt allerede brugt på at lette medlemmerne i de tre byers erhvervsforeninger for betaling af kontingent.

Undervejs i det virtuelle morgenmøde havde blandt andet Henrik Falch ordet, hvor han slog et slag for en videre udvikling af Lagunestien, som går langs Sjællands sydvestkyst fra Korsør via Skælskør og Bisserup til Næstved. En idé om ladestationer undervejs på ruten til opladning af blandt andet mobiltelefoner og elcykler blev nævnt i den forbindelse.

Også Anja Jørgensen havde ordet på vegne af Skælskør Marinegarde, der stadig mangler at sætte en tyk streg under deres 50 års jubilæum, som kun blev fejret beskedent i coronaåret 2020.

Farvel til formand Pernille Kirkeskov-Hansen havde valgt at benytte det virtuelle morgenmøde til at takke af efter tyve års engagement i foreningen Skælskør År 2000, som fremover i stedet skal ledes af John Jacobsen, der i forvejen har været en del af bestyrelsen som suppleant.

Også Kim Nielsen fra Dansk Revision fik taletid på mødet til at fortælle om muligheder, retningslinjer, regler samt frister vedrørende hjælperpakker og lignende.

Hvorvidt erhvervsforeningen fortsætter de virtuelle morgenmøder, vil der blive taget stilling til senere ifølge Pia Kimer Jacobsen, der ikke undlod at sende en opmuntrende hilsen og tak til medlemmerne for at gøre en ekstraordinær indsats for at holde gang i byen trods en coronanedlukning, der nu har udsigt til også at vare februar ud.