Virksomheder skriger efter hænder: Nu kaldes jobcenterchef i »samråd«

Virksomheder skriger efter arbejdskraft. Ifølge viceborgmester Villum Christensen (LA) er situationen i specielt Slagelse fortvivlende. Nu skal jobcenterchef i »samråd«.

Slagelse - 26. august 2021 kl. 08:23 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

- Vi er med lynets hast kommet i en situation, hvor vi har udbredt mangel på arbejdskraft. De seneste rekordtal for beskæftigelsen taler deres tydelige sprog. Virksomhederne skriger på hænder og hoveder. Hvis vi ikke gør noget, må de sige nej til ordrer, og Danmark går glip af vækst og arbejdspladser.

Sådan lyder den kontante melding fra administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jacob Holbraad.

I nylig meddelse fra arbejdsgiverforeningen slår han fast, at der skal tænkes nyt, og der lægges da også 28 konkrete initiativer på bordet.

- Vi har set, at det offentlige har suget arbejdskraft til sig i coronaperioden, og det har ikke kun været personalerelateret til corona. Tvært- imod tyder meget på, at stigningen er mere varig. Det går ikke. Det er den private sektor, som skaber væksten, og det offentlige skal ikke bremse, at vi kan få mest muligt ud af opsvinget.

Også et problem lokalt I Slagelse Kommune følges tendensen. Politikere vil derfor have sat området under lup således, at man kan sikre, at virksomheder også lokalt får og har den arbejdskraft, der efterspørges.

Det gælder eksempelvis almindelige håndværksopgaver, som også ufaglærte kan bestride.

- Det er bydende nødvendigt, at kommunen opruster i forhold til den helt ekstreme arbejdskraftmangel, som det opleves i stort set samtlige brancher. Det er snart ikke muligt at tale med erhvervsfolk i to minutter, uden at man hører om arbejdskraftsmangel og deraf følgende tab af ordrer og mindreproduktion. Og det er simpelthen uholdbart, ytrer viceborgmester Villum Christensen (LA), der også er formand for kommunens erhvervs- og teknikudvalg.

Flere bump end bare manglen på arbejdskraft

Forleden havde Slagelse Kommunes økonomiudvalg sagen på dagsordenen på initiativ fra netop Villum Christensen.

Udover at det er svært i flere brancher, herunder hotel- og restaurationsbranchen, at rekruttere personale, opleves det flere steder, at jobcentre sender ledige ud til opgaver, som de pågældende enten ikke magter eller gider.

- Det er velkendt i mange brancher, at en del ledige synes at søge på skrømt, og at de udebliver/forlader relevant beskæftigelse, uden arbejdsgiveren reelt ved hvorfor, og hvilke konsekvenser det får for den pågældende, lyder det i initiativsagen, hvor der lægges op til et samråd med jobcenterchef Peter Sidelmann som hovedperson.

Selv om Enhedslistens Thomas Clausen anvendte sin standsningsret til at få løftet sagen til byrådet, der holder møde på mandag, var alle enige om at få arbejdsmarkedschefen til at forklare, hvad der konkret gøres i øjeblikket for at imødekomme den akutte mangel på arbejdskraft.

Samtidig ønsker man at vide, hvordan der følges op ved et »mislykket match«, og hvordan jobcentrets evne udi rekruttering vurderes i en tid, hvor der er brug for hænder.

Ikke mindst ønsker politikerne at høre, hvad jobcentret gør, når ledige vægrer sig ved enten at møde op eller helt afviser jobtilbud.

Handler om et »match« Sjællandske har talt med Peter Sidelmann, som ikke vil gå konkret ned i punktet inden redegørelsen til politikerne.

Generelt sætter han dog gerne ord på tendensen og kan da også skrive under på, at der er en efterspørgsel efter arbejdskraft.

- Det er der ingen tvivl om. Det oplever vi, siger Peter Sidelmann, der samtidig ser flere udfordringer, når talen falder på at rekruttere egnet arbejdskraft.

- Udfordringen kan være at finde det rette match. Der er nogle kompetencer, der skal være styr på, og vi vil meget gerne i dialog med virksomhederne om, hvilke udfordringer de har. Vi er sat i verden for at sikre, at de har den arbejdskraft, der er behov for, siger arbejdsmarkedschefen, der slår fast, at det kalder på refleksion.

- Hvis vi på bagsiden af en krise ikke kan rekruttere, så har vi et problem, velvidende at mange jobs på en anden side også har skiftet karakter, bemærker han.