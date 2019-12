Hos Malerfirma Holger Christensen & Søn i Slagelse er både direktør Michael Holm Hansen (th.) og Majbritt Saxe (tv.) blevet uddannet mentor for at hjælpe udsatte unge, der for eksempel har været i fængsel, godt på vej - dem ansætter virksomheden nemlig. Og i går udløste det en pris. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Virksomhed vinder pris for at hjælpe udsatte i arbejde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Virksomhed vinder pris for at hjælpe udsatte i arbejde

I Slagelse hjælper Malerfirma Holger Christensen & Søn A/S udsatte med blandt andet en kriminel baggrund til at starte og forblive i arbejde. Nu modtager virksomheden anerkendelse og en pris for sit arbejde.

Slagelse - 20. december 2019 kl. 07:16 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Misbrug, manglende arbejdsevne eller for mange pletter på straffeattesten. På arbejdsgiverens skrivebord vil det ofte være årsag til, at en jobansøgning vælges fra.

Men sådan er det ikke hos Slagelse-virksomheden Malerfirma Holger Christensen & Søn.

Tværtimod forsøger man her gennem tæt kontakt til Slagelse Jobcenter og kommunen at aktivere misbrugere eller tidligere kriminelle i arbejde, ligesom man ønsker at fastholde sygemeldte medarbejdere - selv hvis de kun kan arbejde på nedsat tid.

Og netop den indsats blev i går anerkendt og hædret, da virksomheden modtog Lokalt Arbejdsmarkedsråds Virksomhedspris 2019.

Blandt andet har Malerfirma Holger Christensen & Søn indledt et samarbejde med organisationen High:five, der hjælper unge tidligere kriminelle i arbejde.

Står til rådighed 24/7 Gennem organisationen er en af virksomhedens ansatte og sågar direktøren blevet uddannet som mentor.

Det betyder, at de i dag står til rådighed 24 timer i døgnet, hvis der er behov for det. Virksomhedens mentorer bruger således udover arbejdstiden også fritiden på at holde samtaler med de socialt udsatte, som de har taget i voksenlære.

- Nogle har aldrig prøvet andet end at sidde i fængsel. Og de skal lige lære, hvordan det er ikke at være bag tremmer. Eller ikke at være en del af kriminalitet generelt. At man for eksempel ikke skal hæve hele sin løn den 1. for at bruge det på stoffer, forklarer Maj-Britt Saxe, der sammen med virksomhedens direktør varetager arbejdet som mentor.

Foruden det faglige kan de socialt udsatte, som virksomheden har i voksenlære, nemlig have brug for hjælp med praktiske ting såsom Skat og selvangivelse eller personlige udfordringer, der kan være svære at håndtere i hverdagen.

Men den ekstra arbejdsindsats, det kræver, er det hele værd, lyder det fra virksomhedens direktør, Michael Holm Hansen. Artikel fortsætter efter billedet...

Med prisen modtog virksomheden et kunstværk efter eget ønske. Det blev det viste på billedet lavet af kunstneren Branka Lugonja. Foto: Jens Wollesen



Giver dygtige ansatte - Hvis man ser bare et par år tilbage, havde vi kun fokus på at drifte og tjene nogle penge. Det kan også være fint nok, men der er andet, der er mere givende - og det er blandt andet muligheden for at give noget til andre, forklarer han og peger på, at indsatsen giver mere igen end bare »følelsen af at gøre noget godt«:

- Det giver helt vildt meget igen på flere parametre. Selvfølgelig er der udfordringer og ekstra arbejde i det, men det giver nogle rigtigt dygtige medarbejdere i sidste ende. Fordi de vil det. De ved godt, at deres chancer er få, så derfor vil de rigtig gerne lykkes, uddyber Michael Holm Hansen.

Tidligere er Malerfirma Holger Christensen & Søn også lykkedes med at fastholde medarbejdere i arbejde, der grundet sygdom eller arbejdsskade har nedsat arbejdsevne. For eksempel døjede en ansat i en lang periode med svimmelhed efter at have malet for mange lofter.

Fastholdes i arbejde På grund af arbejdspositionen var blodtilførelsen op til hovedet blevet begrænset, og det tvang medarbejderen til at sygemelde sig. Men i dag er vedkommende igen i arbejde - 30 timer ugentligt.

- Hun var faktisk afskrevet som maler med ordene: »At hun nok skulle prøve noget andet«. Men hun elskede faget og ville det så gerne. Så vi kørte hende lige så stille ind og fritog hende helt fra at male lofter. Det krævede selvfølgelig ekstra koordinering, da vi så skulle have en anden til det, men mere besværligt var det egentlig ikke, forklarer direktør Michael Holm Hansen.

Således gives Lokalt Arbejdsmarkedsråds Virksomhedspris både til virksomheder, der ansætter personer med anden etnisk baggrund end dansk, personer med et handicap eller unge under 30, der er i risiko for at blive tabt i forhold til arbejdsmarkedet. For eksempel på grund af tidligere domme eller misbrug.

Men prisen gives også til virksomheder, der arbejder for at fastholde sygemeldte medarbejdere, nedbringe sygefravær på arbejdspladsen og opkvalificere og uddanne medarbejdere.

Vigtigt at anerkende indsats Og den anerkendelse er vigtig, siger Lokalt Arbejdsmarkedsråds formand, byrådsmedlem i Slagelse Kommune Thomas Clausen (EL).

- Det er jo en måde at hædre en virksomheds lyst, evne og vilje til at tage et socialt ansvar. Hele vejen rundt. Og for nogle - især for eksempel tidligere kriminelle - kan det jo være rigtig svært at komme i arbejde. Men det vil være helt umuligt, hvis ingen rækker ud og hjælper, og derfor er det vigtigt at anerkende dem, der gør netop dette, slår han fast.

Malerfirma Holger Christensen & Søn er den 10. private virksomhed, der modtager Lokalt Arbejdsmarkedsråds Virksomhedspris.

Prisen gives hvert år til én offentlig og én privat virksomhed, der i særlig grad udviser socialt ansvar og engagement ved at understøtte den lokale beskæftigelsesindsats. Også Plejecenter Kirke Stillinge har i år modtaget prisen.

Priserne består af et kunstværk af en lokal kunstner efter virksomhedernes valg - og af et diplom.