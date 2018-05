Se billedserie Rejsegildet var den sidste formelle opgave for Ole Drost (V) som SK Forsynings formand. Foto: Jens Wollesen

Vintervejr generede SK-byggeri

Slagelse - 23. maj 2018

I højt solskin og 24 graders varme blev der tirsdag holdt rejsegilde på SK Forsynings nye domicil på Nordvej, der allerede tårner sig godt op og ligner det, som ifølge tegningerne skal blive det fælles resultat.

Men tilbage i april var der dog lidt problemer med at nå tingene til tiden, kunne projektleder Lars Ole Andersen fra entreprenøren CC Bruun fra Herlufmagle fortælle ved rejsegildet.

- Der kom lige lidt vinter ind over på et tidspunkt, hvor vi ikke ventede det. Men takket være en utrolig flot arbejdsindsats fra vores medarbejdere og underentreprenører er det lykkedes af være næsten færdig med råhuset, og det vil i de kommende måneder kunne ses, at huset bliver lukket, så alle de indvendige arbejder kan komme i gang, sagde projektlederen.

Han modtog 16. april en mail fra SK Forsynings direktør Henrik Birch, hvor denne huskede ham på, at rejsegildet jo altså var om en måneds tid. Det skete på et tidspunkt, hvor der stadig kun var gang i jordarbejderne, men man nåede det altså.

Rejsegildet var samtidig sidste formelle opgave for SK Forsynings formand gennem de sidste fire år, Ole Drost (V), der på generalforsamlingen i dag som aftalt ved den politiske konstituering afløses af Flemming Erichsen (S) og fremover »kun« er næstformand.

Han glædede sig i sin tale over, at man omsider 7. september 2016, i hans formandstid, traf beslutning om samling af SK Forsynings aktiviteter i Slagelse.

- Jeg ved, at I som medarbejdere glæder jer til at kunne indtage jeres nye hus, og jeg er sikker på, at I nok skal få nogle skønne rammer, der kan danne grobund for nye måder ar arbejde på og tættere samarbejde med kollegerne, sagde Drost.

Det nye byggeri koster 41 millioner kroner, og er på 2500 kvadratmeter.

Direktør Henrik Birch oplyser, at det indrettes sådan, at medarbejderne i højere grad end i dag kommer til at sidde i grupper på store fælleskontorer.

Direktøren får i øvrigt heller ikke eget kontor, men skal dele lokale med økonomidirektør Jan Østerskov.

Ifølge en tidligere meddelelse udsendt fra SK Forsyning har selskabet i øjeblikket et effektivitetstab på fem millioner kroner, fordi medarbejderne er spredt på fem forskellige lokaliteter i Slagelse og Korsør.

Investeringen vil ifølge meddelelsen være tilbagebetalt på syv år.