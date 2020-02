Det er igen sæson for vintergækker - også i gartneriet Spiren på Stigsnæs, hvor der i den kommende weekend er vintergækkeweekend. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Vintergæk og julerose igen i blomst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vintergæk og julerose igen i blomst

Slagelse - 10. februar 2020 kl. 15:49 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Spiren: Sidste år var der gæster fra hele Danmark, samt fra blandt andet Lapland og Sverige. Nu er en ny vintergækkeweekend på vej i Gartneriet Spiren ved Skælskør. I den kommende weekend den 15.-16. februar mellem kl. 10-16 går det løs, endnu en gang med masser af vintergækker, men også et utal af variationer indenfor helleborus: juleroser og påskeklokker, samt cyclamen og mange flere. Allesammen planter, som her i vintertiden kan sætte kulør på både krukker og småtriste vinterhaver.

- De har aldrig stået bedre, konstaterer Marianne Rostén, kvinden bag det populære og helt unikke gartneri, som tiltrækker gæster fra nær og fjern.

Den kommende weekend sættes for alvor fokus på vintergækkerne, som både er populære forårsbebudere og eftertragtede samlerobjekter.

- Selv om man skal passe på med at kalde vintergækken for en forårsbebuder. Der er vintergækker, der starter med at blomstre i oktober, så man kan have vintergækker hele vinterhalvåret, hvis man har de rigtige, fortæller Marianne Rostén.

Weekenden byder også på besøg af kendte eksperter indenfor området.

- Gerard Oud fra Holland kommer endnu engang til gartneriet med alle sine fantastiske vintergækker, Galanthus, store som små. Hvert år er der nye og spændende med, fortæller Marianne Rostén.

- I år gentager vi også succesen med besøg fra det velrenommerede Avon Bulbs fra England. Gartneriets forædler, Alan Street, glæder sig til at komme og vise et udpluk af deres spændende løg.

Foredragsholderen til denne Galanthusweekend er Jørn T.Jensen, Tranbjerg. Jørn begyndte at samle vintergækker i 1995.

Traditionen tro vil der også være mulighed for at klippe et gækkebrev i løbet af weekenden.

- Dette er lidt min egen passion, vores unger har altid fået gækkebreve fra min far, en skøn tradition mener jeg, smiler Marianne.

- Så i år vil der blive mulighed for at klippe et gækkebrev i gartneriet i denne weekend, under kyndig vejledning af Karin Hald, som om lørdagen vil fortælle lidt omkring traditionen, samt give kyndig vejledning i at klippe et gækkebrev. Karin har et antal sakse med, men hvis der er mange der gerne vil klippe, så husk en spids saks. Karin har skrevet flere bøger omkring det at klippe gækkebreve.

Der vil i gartneriet også være mulighed for at købe en kop kaffe, the, kage, sandwich, øl, vand eller et glas vin.

Gartneriet Spiren ligger på Fornetoftevej 10, Stigsnæs v. Skælskør.

sol