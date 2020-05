Vinklub donerer 30.000 til tre lokale foreninger

Solen skinnede fra en skyfri himmel onsdag middag, da to repræsentanter for Slagelse Vinklub Havde inviteret på et glas champagne på Café Mikkel på Nytorv. De inviterede var repræsentanter for tre frivillige organisationer i Slagelse - Stedet, Mødrehjælpen og Kirkens Korshær.