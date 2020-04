Jesper Søberg Pedersen, Søberg Vin: - Folk køber vin i kassevis. Foto: Mette Juhl Foto: Mette Juhl

Vinhandlere har gyldne tider: Druerne går som varmt brød

Slagelse - 29. april 2020 kl. 12:00 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Aflyste privatfester og firma-receptioner betyder godt nok, at folk køber færre vingaver i disse tider, men den nedgang opvejes så rigeligt af, at rigtig mange hygger sig hjemme med druedråber. Lokalt kan både Søberg Vin i Korsør og Vinkompagniet i Slagelse mærke den stigende efterspørgsel.

- Jeg kan i hvert fald se, at jeg har fremgang i forhold til april sidste år. Der var en lille tilbagegang i marts, hvor vi aflyste tre smagninger, men april er meget bedre. Hvorfor? Er det ikke bare sådan, vi er, genspørger Jesper Søberg Pedersen, Søberg Vin.

Det er både nye ansigter og hans kerne af stamkunder, der forsyner sig.

- Rosé vælter ud ad døren. Især når solen skinner, og folk køber i det hele taget i kassevis. Der er ingen tvivl om, at der drikkes, siger Jesper Søberg Pedersen.

Dermed kan han også bekræfte en tendens, som han hører om fra leverandørerne: Især i provinsbyerne er kunderne gode til at bakke om de lokale butikker.

Ændrede vaner Jesper Søberg Pedersen mener i det hele taget, at der er sket et skred i folks indkøbsvaner. Det gavner butikker som hans, at mange gerne vil undgå trængslen i supermarkeder.

Hvorfor vi drikker mere vin, kæder han uløseligt sammen med, at mange mennesker er mere hjemme end normalt.

- Et eller andet sted er vi allesammen skabsalkoholikere. Nu er der bare mere tid til det. Når man bare skal være hjemme, går der let en flaske vin til mor og far, konstaterer vinhandleren.

Meget mere nethandel Meldingen er stort set den samme fra Slagelse Vinkompagni, som navnlig oplever markant fremgang i salget via nettet. Blandt andet takket være et tilbud om gratis fragt i øjeblikket.

- Privatkundesalget er steget pænt. Det fysiske salg er også ved at være med. Fordelingen mellem rød, hvid og rosévin er som normalt, men folk tager lidt ekstra i forhold til, hvad de normalt ville købe. Måske en kasse i stedet for tre flasker, siger Kim Christensen, Slagelse Vinkompagni.

Han gætter også på, at alle dem, der ikke skal på arbejde i denne tid, er mindre tilbageholdende over for alkohol, fordi de ikke absolut skal køre bil. Til gengæld er salget til restauranter selvsagt minimalt.