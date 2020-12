Foto: Per Christensen

Her ses vinderen af Sjællandskes lokale udendørs julelys-konkurrence - hos familien Thurø Møller på Spaniensvej 7 i Slagelse. Er man i tvivl om, hvor huset ligger, lyder rådet fra Jacob, som står bag: Du skal bare følge lyset! Med førstepladsen fulgte - foruden æren - også en dejlig, dansk juleand.

Vinderlyset koster 10 kr. om dagen

Avisen besøgte familien lørdag eftermiddag, da mørket var faldet på. Kun her kan man få et ægte indtryk af de cirka 10.000 lys, som alle er holdt i samme hvide, varme farve.

»Fars fede Juleferie«

Det er bestemt ikke første gang, Jacob er gået lidt »jule-amok« med lys. For mange år siden så han den amerikanske film »Fars fede Juleferie«, hvor et hus var så pyntet, at det nærmest kortsluttede al strøm i byen. Sådan er det ikke mere, da de moderne LED-pærer bruger langt mindre strøm end tidligere tiders pærer.