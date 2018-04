Slagelse Gymnastikforenings TeamGym Junior Mix modtager her Kvartalets Idrætspris. Omgivet fra højre (medlemmer af priskomitéen) Jesper D. Jensen, Jørn C. Nielsen og til venstre Lars Erik Madsen, Sparekassen Sjælland. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Vinder af kvartalets idrætspris fundet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vinder af kvartalets idrætspris fundet

Slagelse - 10. april 2018 kl. 12:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Slagelse Gymnastikforening kvalificerede sig i januar til de nordiske mesterskaber i Finland som det første juniorhold i Slagelse nogensinde.

En præstation, der har været medvirkende til, at de netop har modtaget kvartalets idrætspris og en check på 2500 kroner til klubkassen.

Tilbage i januar kvalificerede holdet sig som et af to hold i junior mix i Randers. Holdet består i alt af fem piger og fem drenge plus to reserver i alderen fra 13-17 år.

Hårdt arbejde

Prisen blev overrakt af formand Jørn C. Nielsen i Slagelse Idræts råd, og her blev der særlig lagt vægt på, hvor meget de unge mennesker har knoklet for at nå til, hvor de er i dag.

- Det er meget imponerende, som I har knoklet med træning, og det bliver ikke mindre imponerende, idet I er det eneste hold, der skal til de Nordiske Mesterskaber fra Danmark, som ikke har sit eget springcenter, lød det fra Jørn C. Nielsen.

Og formanden lagde især vægt kvalifikationen og den gode præstation.

- Med baggrund i jeres fornemme indsats og kvalifikationen til mesterskaberne, er vi i Slagelse Idræts Råd glade for at kunne belønne Teamgym junior mix junior holdet med kvartalets Idrætspris, fortalte Jørn C. Nielsen.

Medlemmerne af priskomitéen Jesper D. Jensen, Jørn C. Nielsen og Lars Erik Madsen fra Sparekassen Sjælland var alle med til prisoverrækkelsen.

asp