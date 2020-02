På billedet ses her fra venstre den nye formand Mikael Jørgensen, æresmedlem Mogens Lindstrøm, æresmedlem Niklas Larsen og nyvalgt bestyrelsesmedlem Jim Hasgaard. Privatfoto

Vinder af Danmark Rundt æresmedlem i cykelklub

Der blev både valgt ny formand og udnævnt to æresmedlemmer ved Slagelse Cykle Rings ordinære generalforsamling.

Christian Berg genopstillede ikke til formandsposten på grund af manglende tid, og han blev afløst af Mikael Jørgensen.

Mogens Lindstrøm genopstillede heller ikke efter mange år i ledelsen, heraf flere år som formand.

Pernille og Jim Hasgaard samt Morten Tillquist nyvalgtes til bestyrelsen.

Som noget af det første som ny formand kunne Mikael Jørgensen udnævne to æresmedlemmer.

Den første var Mogens Lindstrøm, som Mikael Jørgensen kaldte et fantastisk menneske, som er gået helhjertet ind for klubben i 8-10 år.

- Det er vist ikke forkert at kalde Mogens en fantast. Du har knoklet for, at klubben er, hvor den er i dag. Du har kunnet se nogle muligheder, som andre ikke gør. Du var med til at danne klubbens første junior team i samarbejde med Christian Berg. Du satte dit aftryk tydeligt. Blandt andet den grønne farve på bil og tøj. Det skulle kunne ses, når SCRs junior team var til start. De unge drenge fik fantastiske oplevelser, og du var der altid for dem, sagde Mikael Jørgensen.

Mogens Lindstrøm takkede for æresprisen og opfordre alle til at tilmelde sig som hjælpere til Slagelse Løbet 4. og 5. april.

Næste mand som æresmedlem var Niklas Larsen.

Her havde Mikael Jørgensen været i arkiverne og kunne fortælle, at Niklas startede i SCR i 2007 som en helt almindelig dreng, der bare ville cykle.

Siden fulgte som bekendt blandt andet en OL-bronzemedalje i holdløb og pladsen øverst på podiet ved sidste års Post Nord Danmark Rundt.

- SCR vil gerne give dig æresmedlemsskab, for vi er stolte af, hvad du har opnået. Det var stort at følge dig i Post Nord Danmark Rundt, og den blå vinder trøje hænger her i klubben med din autograf på, som inspiration til de mindre ryttere i klubben, sagde Mikael Jørgensen blandt andet.

Niklas takkede for titlen og sagde, at Slagelse Cykle Ring altid vil betyde meget for ham. Han kommer stadig i klubben og følger den nøje.

Mikael Jørgensen kunne også fortælle, at bestyrelsens øjne er rettet frem mod den 4. og 5. april, hvor Slagelse Løbet køres i området ved Stigsnæs i samarbejde med Næstved BC.

Formanden fortalte også om et andet samarbejde med Næstved BC, nemlig elite samarbejdet om A teamet Team O.B. Wiik-Dan Stillads. Her er Christian Berg bindeleddet mellem Eliteteamet og SCR. SCR har lige nu Mads Berg og Magnus Rost med på dette høje niveau, men fremadrettet håber Mikael Jørgensen, at Magnus Skov og den nye senior rytter Nicklas Horshøj kører så mange point ind, at Team Team O.B. Wiik-Dan Stillads vil rette øjnene mod disse to ryttere.

På junior team siden har SCR stadig samarbejde med Team Fri BikeShop Zealand Cycling Junior sammen med Næstved BC og Køge CR. SCR håber på at se Nicklas Villumsen næste år på U19 teamet og året efter skulle han gerne få følgeskab af Oliver Hasgaard.

