Selv om det går strygende på landsplan og i meningsmålinger, er det langtfra fordragelige vinde, der blæser i Slagelse. Her et billede af partiformand Pernille Vermund samt byrådskandidaterne Thomas Vesth og Josh Bjørkman fra valgkampen i 2017.

Send til din ven. X Artiklen: Vind i sejlene nationalt - men lokalt slås de og får losset nyvalgt formand ud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vind i sejlene nationalt - men lokalt slås de og får losset nyvalgt formand ud

Mens Nye Borgerlige på landsplan bæres frem af gode meningsmålinger, er der mindre ro på bagsmækken i Slagelse. Nyvalgt formand netop ekskluderet, mens lokalforeningen synes delt i hver sin skyttegrav.

Slagelse - 13. marts 2021 kl. 10:10 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Nye Borgerlige stormer frem nationalt set. Det sker med partiformand Pernille Vermund i spidsen. Lokalt synes stormvejret dog at give ridser i lakken.

For nylig kunne man via partiets lokale Facebook-side konstatere, at den nyvalgte bestyrelse i Slagelse havde konstitueret sig. Blandt andet med en ny formand.

Blot to dage efter søgte partiet imidlertid allerede nye ansigter til bestyrelsen og dermed også en ny formand.

Det skyldes ifølge partiets sekretariatschef, Anders Toft Hansen, at den formand, der blev valgt i februar, er blevet ekskluderet.

- Hun er ikke længere medlem, og det bunder i, at hun ikke forvaltede sin rolle i henhold til regler og vedtægter, lyder det fra en ordknap sekretariatschef, der dog uddyber, at det er forretningsudvalget i partiets hovedbestyrelse, der har truffet beslutningen.

- Vi ved, at der er uenigheder mellem nogle parter, og vi arbejder på at bilægge problemerne og stridighederne, siger han.

Bøvl og ballade Der er stort set ingen i den lokale afdeling af Nye Borgerlige, der selv ønsker at udbasunere hvordan og hvorledes. Flere udtrykker imidlertid klart, at der blandt flere medlemmer er iskold luft.

- Det er ikke os, der har truffet beslutningen, så egentlig kender jeg ikke baggrunden, lyder det fra byrådskandidat Josh Bjørkman, der ærgrer sig.

- Det her er jo ikke noget, der gavner os. Jeg er tilhænger af fred, ro og samarbejde, og personsager er aldrig interessante, siger han.

Ifølge en mail og en række notater sendt mellem medlemmer, som også Sjællandske er i besiddelse af, er balladen i Nye Borgerlige i Slagelse dog ikke ny.

Sidstnævnte dokument tegner billedet af en afdeling inddelt i fraktioner, hvilket også fremgår af mail sendt af bestyrelsen til sekretariatschefen i starten af marts.

Nærede mistillid Heraf fremgår det, at den ellers nytiltrådte formand, Anette Nikolajsen, der blev valgt i februar, »nyder opbakning fra 66,666% af bestyrelsen«. Få dage efter var hun ekskluderet, hvilket tidligere spidskandidat Thomas Vesth, som også er hendes kæreste, ikke forstår noget som helst af.

- Medlemmer har bestemt, hvem der skulle være formand, men landsforeningen og sekretariatet trådte pludselig ind og skulle styre, siger han og lægger vægt på, at han ellers ønsker ro. Særligt henset til det kommende kommunalvalg.

Virakken omkring valget af formand skal ses i et større perspektiv. Rækken af notater fra årene, der er gået, viser intern splittelse. Faktisk lige siden kommunalvalget i 2017 og såmænd også et par år før.

Den aktuelle sag omhandler konkret om valget af Anette Nikolajsen som formand, som altså for ganske nyligt måtte træde af igen. Hun nød ellers opbakning fra et stort flertal, da hun i februar blev valgt - men langtfra alle var tilsyneladende tilfredse.

Et tocifret antal medlemmer støttede nemlig kort efter valget en mistillidserklæring, selv om de tre uger, som en ny bestyrelse ellers ifølge vedtægterne har til at komme på plads og konstituere sig, knapt var begyndt.

Det skyldes ifølge Sjællandskes oplysninger, at nogle anså valget som manipuleret. Derfor tog sekretariatet over.

»14 kruseduller« Det omtalte mistillidsvotum blev dog ikke bragt på bestyrelsens egentlige dagsorden i marts, da den nytiltrådte skare afholdt deres allerførste møde.

Ifølge mailen sendt til sekretariatschefen den 7. marts, hvor bestyrelsen undrer sig over indblandingen fra centralt hold, skyldes det, at det indscannede dokument »med 14 kruseduller, hvoraf de 2 var dækket over og sløret«, som det skrives, umuligt kunne bruges som underskrifter afgivet af stemmeberettigede medlemmer. Hvilket ellers er et krav ifølge vedtægterne.

Det skal her siges, at formanden efter eget udsagn i tiden op til mødet ihærdigt forsøgte at få forslagsstillerne til at stå frem og »verificere«. Dog uden held.

Få dage efter blev formanden ekskluderet. Hun har desuden ikke ønsket at kommentere sagen.

Ny generalforsamling og opstillingsmøde er planlagt til slutningen af marts.