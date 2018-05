Villum Christensen er træt af beskyldninger fra særligt Venstres side. Nu tager han bladet fra munden. Her flankeret af borgmester John Dyrby Paulsen (S) ved stemmeoptællingen dagen efter valget i november.

Send til din ven. X Artiklen: Villum slår igen: - Jeg er træt af Venstres »fake news« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Villum slår igen: - Jeg er træt af Venstres »fake news«

Slagelse - 28. maj 2018 kl. 06:05 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Viceborgmester Villum Christensen (LA) tager nu bladet fra munden efter lang tid med beskyldninger om lovbrud, uhæderlighed, kammerateri, »og hvad Venstre ellers har beskyldt mig for«, som han siger.

- Jeg er et utal af gange blevet svinet til - også i overskrifter - for at have begået ulovligheder, for at lyve og sågar puttet kommunale penge i egen lomme. Alt ryger op i overskrifter som en gratis omgang, uden en eneste stilles til regnskab, lyder det fra Villum Christensen.

Han mener, det er på tide, at der gøres en ende på mistænkeliggørelsen, som har omgærdet Liberal Alliance-politikeren, lige siden der for snart et år siden - mere konkret i en rapport fra Kommunernes Landsforening (KL) om det kuldsejlede brintbusprojekt i Korsør - blev sået tvivl om lovligheden ved Villum Christensens ageren som udvalgsformand.

En tvivl, der mere præcist tog udgangspunkt i, at Villum Christensen skulle have blandet sig i forvaltningens arbejde ved op til et specifikt udvalgsmøde den 3. oktober 2016 at have fået konsulentvirksomheden EUE indskrevet i en sagsfremstilling.

Det skriver Sjællandske. Men tvivlen om en overtrædelse er ifølge Villum Christensen blevet forvandlet til et klokkeklart lovbrud, som gentages igen og igen af Venstre.

- KL skriver konkret, at forløbet omkring sagsfremstillingen, herunder min dialog med direktøren på området, kan give anledning til tvivl. Denne »tvivl« har Venstre og aviserne - både Sjællandske og Søndagsavisen - i et utal af artikler brugt til at miskreditere mit engagement i sagen, siger Villum Christensen, der nu har bedt forvaltningen om at svare på, hvorvidt der er sket en overskridelse af normal praksis.

På det seneste økonomiudvalgsmøde bad han om svar på flere centrale spørgsmål.

- Jeg medgiver, at jeg har fremsendt forslag til formuleringer, men det var der faglige begrundelser for, og det er en klokkeklar ret, jeg har som formand, siger han.

Ifølge Venstres gruppeformand, Knud Vincents - der i øvrigt afviser at have fremsat falske beskyldninger - er Villum Christensens spørgsmål »galimatias«.

- Han kan ikke bede forvaltningen undersøge sig selv, når de er part i sagen, og vi har en KL-rapport, der siger det meget klart. Man kunne jo spørge Villum, hvorfor han - når han nu mener, at han intet har gjort galt - ikke stemte for en undersøgelse, da jeg foreslog den i september. Så kunne han være blevet renset, siger Knud Vincents, der undrer sig.

Også tidligere borgmester Stén Knuth (V) står fast.

Ifølge Villum Christensen er det imidlertid himmelråbende, at Venstre fastholder kritikken, som ifølge LA-politikeren er på grænsen til injurier.

- Jeg vil gerne sætte punktum. Det er vigtigt for også at få ro i kommunen, siger han.

Læs mere i Sjællandske