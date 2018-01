Villum Christensen (LA) ville have sagt det samme, hvis han var i John Dyrby Paulsens sko.

Villum om borgmesteraftale: - Jeg ville have sagt det samme

Slagelse - 05. januar 2018 kl. 13:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

John Dyrby Paulsen (S), som formelt satte sig i borgmesterstolen ved årsskiftet, får kritik for »fupnummer«. Han agter tilsyneladende, trods aftale om at dele, at sidde i fire år.

Det er dog noget vrøvl, lyder det.

Ifølge Villum Christensen (LA), som i henhold til aftalen kan ønske at blive borgmester om to år, opdigter medierne en forkert virkelighed. John Dyrby Paulsen (S) har nemlig, ifølge ham, aldrig sagt, at han vil være borgmester i alle fire år.

- Det er en opdigtet konflikt, og jeg er simpelthen blevet ringet op af så mange journalister efterhånden, som lægger vægt på ordene »sigter imod«. Men jeg kan bare sige, at jeg ville have sagt det samme, som han gør, siger Villum Christensen, der selvfølgelig henholder sig til den fælles aftale om muligt bytte om to år - hvis ønsket er der.

- Det er den aftale, vi har indgået, og den holder, siger Villum Christensen.

Det undrer ham ikke, at John Dyrby Paulsen planlægger fire år. Det er måden at gøre det på, lyder det fra Villum Christensen.

- Det er jo ikke sådan, at vi skifter kurs om to år. Slet ikke. Allerede nu er vi i gang med et politisk samarbejde, som vi slet ikke har set tidligere. Det er konstruktivt og godt for kommunen, og måske er det også det, vi bør fokusere på. I stedet for en opdigtet konflikt, siger han.

